En la rendición de cuentas, el presidente Abinader cita plan de impulso a sectores clave de la economía del país

Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, presentó ayer ante la Asamblea Nacional un panorama económico marcado por el crecimiento sostenido, la atracción de inversiones y el fortalecimiento del sistema financiero.



En su Rendición de Cuentas en la Asamblea Nacional, el mandatario reafirmó su apuesta por consolidar a República Dominicana como un país de ingresos medios-altos, con la meta de alcanzar un ingreso per cápita de 15 mil dólares en los próximos años. La estabilidad macroeconómica, el impulso a la productividad y la confianza de los inversionistas fueron ejes centrales de su discurso, en el que resaltó los avances logrados y las bases sentadas para el futuro.



El crecimiento económico de un 5% en 2024, superior al promedio regional, así como el récord en exportaciones e inversión extranjera, fueron presentados como señales de que el país sigue fortaleciéndose en el ámbito global. Abinader destacó que la combinación de políticas públicas efectivas y estabilidad financiera ha permitido no solo expandir la economía, sino también mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La expansión del crédito, el fortalecimiento del sistema bancario y la formalización de miles de trabajadores son parte de los logros que, según el presidente, sustentan la viabilidad de sus proyecciones económicas.



En materia fiscal, el mandatario subrayó la reducción de la deuda en relación con el PIB, el cumplimiento de las metas de déficit y la aprobación de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal como avances clave para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. También resaltó la histórica emisión de bonos verdes soberanos y el desempeño récord del Banco de Reservas, que consolida al sistema financiero como un pilar del desarrollo nacional. Con estos resultados, el Gobierno se plantea un futuro de crecimiento sostenido, una ampliación de la clase media y nuevas oportunidades para el país.



En su discurso, el jefe de Estado aprovechó para abordar un tema del que se ha hablado bastante, especialmente luego de la visita al país del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio: El de las tierras raras.



Abinader destacó el potencial de las tierras raras como un motor de desarrollo para la economía nacional. Subrayó que, con la exploración avanzada en Pedernales y la creación de la Empresa Minera Dominicana (Emidom), el país se posiciona estratégicamente en un mercado global de alta demanda. En su alocución a la nación, el presidente indicó que el pasado año 2024, el Gobierno trabajó para la transformación del sistema productivo, impulsó la diversificación y competitividad de la economía, así como sentó las bases que permitan mantener el crecimiento económico y duplicar el Producto Interno Bruto en la próxima década.



Desde su punto de vista, es posible alcanzar los 15 mil dólares de renta per capita en los próximos años y llevar la clase media del país del 40 al 50% de la población. Dijo que ese objetivo se asienta en los resultados de las políticas públicas aplicadas, cuyos indicadores y evidencias muestran que, de continuar la actual senda de crecimiento, la meta propuesta de duplicar el tamaño de la economía es completamente realizable.



En 2024, el Producto Interno Bruto alcanzó un crecimiento anual del 5%, superior al de América Latina cuyo promedio fue de 2.5%. Eso coloca a República Dominicana entre los países con mayor crecimiento económico mundial en 2024 y consolida la economía local como una de las más dinámicas de Latinoamérica.



Resaltó que según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la República Dominicana es uno de los países más atractivos de la región para invertir, con mayor paz social y con una idónea agenda de reformas que permitirán al país posicionarse en un lugar importante, como resultado de su gran potencial de crecimiento económico.



En 2024 las exportaciones alcanzaron los US$13,852 millones, las más altas de la historia de la nación, con un crecimiento del 7.1% respecto a 2023 (23.8% más, en comparación con 2019, según datos publicados por el Banco Central. En captación de inversión extranjera, el país atrajo en 2024 la cifra récord de US$4,512 millones, consolidando tres años consecutivos en los que se ramo ha superado los US$4,000 millones anuales.



De seguir así, pronostica el Presidente, se podrá alcanzar en los próximos cuatro años los US$17,000 millones en exportaciones y una inversión extranjera acumulada de US$20 mil millones. “Es un hito que estamos en plenas condiciones de realizar”, expuso.



República Dominicana tiene el timón en la captación de inversión en Centroamérica y el Caribe. Energía y turismo continúan liderando las inversiones recibidas. En su discurso ante la Asamblea Nacional, el mandatario Luis Abinader citó que el país fue valuado positivamente por parte de la Fundación de Innovación y Tecnología de la Información, con sede en Washington. Esta organización a la que se refiere recomendó a inversionistas internacionales considerar el gran potencial de República Dominicana como destino estratégico, en la industria de semiconductores.



Compromisos, deudas



Los números que maneja el presidente dominicano indican que al cierre de 2024, la deuda pública consolidada respecto al Producto Interno Bruto fue del 57.5%, un número que era mayor cuando asumió las riendas del Estado en el año 2020. Para entonces era del 61%. “Este dato contrasta con el aumento de la deuda en la inmensa mayoría de los países, por la crisis”, indicó.



Y resaltó que en 2024 tanto la agencia Fitch como S&P ratificaron la calificación de República Dominicana, en “BB- positiva” y “BB estable”, respectivamente. Esas agencias calificadoras que refiere Luis Abinader ha dado buen puntaje al país en las distintas revisiones, destacando, por ejemplo, el buen desempeño económico, la mejora en los indicadores de gobernanza e institucionalidad, el buen manejo de la deuda pública y las adecuadas políticas públicas que ha implementado el Gobierno.



Ese manejo prudente y proactivo de la deuda ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe concluye que la deuda pública del país es sostenible y que las políticas que se han adoptado son las correctas.



Sobre las recaudaciones, al cierre de 2024 alcanzaron el 16.3% del PIB, superando en 0.6% lo recaudado en 2023. “Esto, gracias a la evolución de la actividad económica, la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, la mejora de la gestión tributaria y a los ingresos recibidos fruto del acuerdo con Aeropuertos Dominicanos, Aerodom”, expuso. Mientras, el déficit fiscal en 2024 se situó en el presupuestado en 3.1, situación muy poco común tratándose de un año electoral.



En agosto de 2024, el Ejecutivo promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, que refuerza la sostenibilidad de las finanzas públicas y alinea al país con las mejores prácticas internacionales.



Esa ley establece un marco normativo que garantice una gestión financiera prudente, transparente y sostenible a corto, mediano y largo plazo, creando reglas para el comportamiento fiscal a través del control del gasto primario y de un ancla de deuda.



El pasado año se realizó la primera emisión de bonos verdes soberanos por US$750 millones, con vencimiento en 2036, que lograron una tasa del 6.7%, eso es 15 puntos básicos menor que la que se hubiese logrado con otros instrumentos de financiamiento no temáticos con plazo similar, implicando un ahorro para las finanzas públicas.

La economía dominicana es una de las más dinámicas de la región latinoamericana.

Se registraron 165,000 nuevos puestos en la RD

El Presidente dijo que la meta es alcanzar el 50% de empleo formal en cuatro años, conseguir 80% de empleabilidad de los egresados universitarios y generar un clima de emprendimiento que lleve a tener 350 mil micro, pequeñas y medianas empresas formales en 2028.



Durante el periodo enero-diciembre del 2024, se registraron 165,000 nuevos trabajadores formales en el Sistema Integrado de Registros Laborales.



Según los indicadores de género, el 47% de los nuevos trabajadores registrados son mujeres. Y las ramas de actividades que mostraron mayor proporción de nuevos trabajadores fueron: Transporte, Comercio y Construcción.



El presidente dijo que por tercera vez desde el 2022, la tasa de desempleo abierto se colocó en 4.8% a finales de 2024, el menor nivel de la historia excluyendo la anomalía registrada en el segundo trimestre del 2020. Mientras, la tasa de desempleo ampliado se colocó en el 9.4%, el menor nivel histórico.

Rememoró que en agosto de 2020, el salario mínimo del sector privado no sectorizado en las grandes empresas cubría el 83.2% de la canasta del primer quintil, mientras que en las medianas empresas representaba un 57.2%. Al cierre de diciembre de 2024 estos salarios alcanzan el 90.1% y el 82.6% de la canasta, respectivamente.



Abinader resaltó que según datos de la Encuesta Continua de Fuerza de Trabajo, el ingreso por hora creció en el 2024 un 9.2% en términos nominales, respecto al mismo periodo del 2023. En términos reales, es decir descontando la inflación del periodo, el ingreso por hora aumentó en un 5.85%.

Citó el alza del 20% logrado esta semana en el Comité de Salarios, que será distribuido a partir del 1 de abril en 12%, y en 8% a partir del febrero de 2026. Dijo que ese aumento permite un incremento en el poder adquisitivo.

Se procurará certificar reservas en el año 2026

El presidente anunció que el país avanza en la exploración de tierras raras en la reserva minera de Ávila, en Pedernales. Estos minerales son esenciales para fabricar imanes de alto rendimiento, baterías recargables, turbinas eólicas, sistemas de comunicación y otras tecnologías clave para la innovación y la sostenibilidad a nivel mundial.



Desde hace 18 meses, el Gobierno explora en la zona, con el apoyo inicial de la Universidad de Barcelona y, posteriormente, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. cuya experiencia ha sido fundamental para realizar mediciones precisas. En septiembre de 2024 iniciaron los sondeos, análisis y evaluaciones técnicas, para determinar la cantidad de recursos mineros disponibles en 2025 y certificar las reservas en 2026. Según el mandatario, este proceso ha avanzado en un año lo que normalmente tomaría tres.



Para garantizar una gestión transparente y eficiente el Gobierno creó la Empresa Minera Dominicana, entidad 100% estatal que administrará la extracción y procesamiento de estos recursos, asegurando que los beneficios sean para el pueblo dominicano.



El valor de las tierras raras en el mercado global puede oscilar entre los 50 y los 750 dólares por kilogramo.

240 mil

Esa es la cantidad de ciudadanos que accedieron por primera vez al sistema bancario en el año 2024, lo que promueve así la inclusión financiera.

En el 2024

La cartera de préstamos de los bancos creció 12.5%, es casi un tercio del PIB.