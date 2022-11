El ministro asegura esta gestión impulsa proyectos que elevan calidad de vida de los dominicanos

Con la ejecución de los múltiples de proyectos y obras, en los cuales se invierten miles de millones de pesos, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, asegura que el Gobierno cambia la vida de la gente, a lo que también, dice, se agrega la firme decisión de dar una respuesta contundente a la delincuencia y la criminalidad para que los ciudadanos se sientan seguros.



Al participar en la entrevista especial elCaribe-CDN, el funcionario señaló que esta administración tiene prioridades específicas y dentro de ellas está cambiar las condiciones de vida de la gente y, partiendo de esa premisa, señala que por ello se tiene en marcha proyectos como el de desarrollo turístico de Pedernales y Manzanillo y de movilidad urbana como el Teleférico de Santiago y Los Alcarrizos, la extensión del Metro hasta Los Alcarrizos y el monorriel de Santiago. A todo ello se adiciona, indicó, los proyectos de titulación que son a largo plazo, el saneamiento de los ríos Ozama e Isabela junto a las cañadas, los proyectos que lleva a cabo la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Alrededores (Urbe); también la continuación del proyecto Ciudad Juan Bosch y la construcción de viviendas a bajo costo del programa “Familia Feliz”.



De manera clara, el ministro de la Presidencia expresó que la institución que dirige, que es el brazo ejecutor del Gobierno, tiene como su responsabilidad alinearse a la visión del presidente Luis Abinader, que es la de trabajar para la gente.



“La idea es, de que junto con la inversión del sector privado también la población pueda ver beneficios directos no solamente en empleos, sino también en mejora de sus condiciones de vida. Se están combinando elementos sociales con elementos de inversión privada y de inversión pública para que sirva como un modelo de desarrollo”.



Refiriéndose de manera específica a uno de los proyectos más ambiciosos de esta gestión, que es el desarrollo turístico de Pedernales, Joel Santos desatacó la importancia de este por el impacto que tendrá en toda la región sur.



“Lo importante con esto es que le está llegando el momento al sur y le está llegando el momento al sur con el tema turístico, que es el que siempre estuvo llamado a ser el clave, el embrión de esta zona del sur.



Y fíjense, que no me limito a hablar de Pedernales, que es una de las características de este proyecto que, por cierto, involucra una inversión por encima de los dos mil millones de dólares en un proceso de diez años, pero lo importante es que no es solamente es para Cabo Rojo, para Pedernales, sino que involucra a todo el sur del país porque esa es la idea”, sostuvo.



Respuesta contundente a la delincuencia



Algo que en el contexto actual es importante para el gobierno, según lo manifestado por Santos durante el conversatorio, es cambiar la percepción y el sentimiento que tiene la gente con la delincuencia y la criminalidad. Para tales fines, dijo, el Gobierno está y estará dando respuestas contundentes al tema.



“Con eso hay que comenzar y vuelvo y reitero, no son resultados que se van a ver de inmediato, pero están caminando y está en proceso. Mientras tanto, se estarán dando respuestas tácticas y contundentes para combatir ese sentimiento de la población en estas circunstancias y contundente significa operaciones para controlar la delincuencia en todos sus niveles”, expresó durante la entrevista conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez; la directora de CDN, Alba Nely Familia; el jefe de Apertura de elCaribe, Héctor Marte y las comunicadoras Katherine Hernández y Julissa Céspedes.



De acuerdo a lo expuesto por el funcionario, el Gobierno está en el proceso de dar respuesta al tema de la seguridad porque las “circunstancias lo ameritan”.



“Y lo estamos comenzando a ver y lo seguiremos viendo tanto en el corto plazo como con las medidas de mediano y largo plazo que ya se han ido avanzando particularmente con lo que es el entrenamiento cada vez mayor a las fuerzas policiales, con lo que tiene que ver con un esfuerzo de reclutamiento de nuevos policías, con lo que tiene que ver con una mejora de las condiciones de esa Policía que se han ido dando poco a poco, aunque no se ha llegado a los objetivos finales”, resaltó en la entrevista en la que estuvo acompañado por Mérido Torres, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado.

El ministro de la Presidencia mientras era entrevistado en Despierta con CDN. Joel Santos habló sobre todos los proyectos que se ejecutan y están en carpeta. Tras la entrevista, Santos almorzó con ejecutivos y periodistas de elCaribe y CDN.

RD es tiene derecho de aplicar leyes migratorias



Un tema que ha sido rechazado y criticado en los últimos días es la declaración de los Estados Unidos con la que acusa al país de racista con las repatriaciones de indocumentados haitianos. Sobre este aspecto en particular, el ministro de la Presidencia reiteró que esta nación tiene todo el derecho de aplicar las leyes establecidas ya sean sea migratorias o de cualquier índole.



Argumentó que tildar el tema como racial, cuando en realidad es de defensa migratoria, no se apega en nada a la realidad.



“Este país está tratando de aplicar lamentablemente unas leyes que no se han aplicado y crean, pues obviamente, sus ronchas en un escenario cuando la misma República Dominicana ha solicitado colaboración para enfrentar el problema como es de Haití, y que la misma República Dominicana ha admitido que no puede manejarlo sola. Entonces, hasta ahora los países de la comunidad internacional pues han sido o lentos o indiferentes a ese llamado y obviamente, el mayor peso cae sobre la República Dominicana”, señaló.



De manera enfática aseguró de lo que hay que hablar es que el problema de Haití requiere de una solución más profunda de mediano y largo plazo que se está tratando y respondiendo de manera coyuntural. “La comunidad internacional está dándole la espalda por el momento a esta situación cuando la República Dominicana ha solicitado de una manera constante de que haya una ayuda”, dijo.



Otros proyectos de impacto



Otro de los proyectos de gran relevancia para el gobierno en su empeño de mejorar la calidad de la vida de los dominicanos es el de Manzanillo en el cual se invierten unos 46 millones de dólares en un remozamiento completo de lo que es el Puerto de Manzanillo. Precisó que lo novedoso de esta obra es la cantidad de proyectos que emanarán para dinamizar las provincias del noroeste con plantas eléctricas, hoteles, planes de titulación, remozamiento de calles y escuelas.



Mencionó que en adición a ello, está el plan de vivienda “Familia Feliz”, del cual ya han inaugurado unos 400 apartamentos y para el 2023 se tiene previsto entregar entre 8,000 a 10,000 viviendas con su certificado de título cada una. Apuntó que actualmente están en proceso de ir captando más desarrolladores.



Igualmente, citó el proyecto Domingo Savio que ejecuta la Unidad Ejecutora para la Readecuación de la Barquita y Alrededores (Urbe). Sobre el particular, mencionó que va caminando, resaltando los elementos de este en el plano habitacional, de ordenamiento y ambiental. “Porque la idea es proteger es proteger esa margen, en este caso la margen occidental del río. El proyecto tiene tres etapas, está avanzando en su segunda etapa y la idea es que el próximo año se vea la parte final de este proyecto”, puntualizó.



Con el tema del transporte, Joel Santos aseguró que el Gobierno está disponiendo una importante inversión en este tema con la puesta en marcha de los corredores, de los cuales faltan unos diez más y que serán iniciados cuando estén listos los fondos que requieren.



“Pero no solamente nos queremos limitar en los corredores, hay que trabajar en decisiones de corto plazo y de largo plazo bajo el entendido de que la solución del tránsito de la RD no es un proceso corto, no es un proceso de la noche a la mañana y requiere de diferentes estrategias”, explicó.

Dice el 9-1-1 no ha bajado eficiencia

El Ministro de la Presidencia negó que el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad haya perdido eficiencia, tal como han denunciado algunos sectores. El funcionario dijo que con el tema de la demanda del servicio los tiempos de llegada han amentado. “Porque el 9-1-1 maneja la emergencia y la pasa a la entidad en este caso la Policía, los bomberos y el Servicio Nacional de Salud. La gente entiende correctamente de que es un sistema completo, pero en la medida que se ha ido ampliando y se ha incrementado el tráfico en las grandes ciudades, los tiempos han aumentado desde el 2017 en adelante.



Es decir, en los primeros años cuando tenía poca demanda, 2014, 2015 y 2016, mantenían los tiempos, luego se han ido aumentando por esas razones, no por negligencia”, comentó. Dijo que todavía quedan sin el servicio las provincias fronterizas, pero se trabaja antes en elevar la tecnología y en mejorar el servicio.