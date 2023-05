El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, aseguró que existe un acuerdo tripartito para no eliminar la cesantía en el marco de la modificación del Código Laboral.



Según el funcionario, el Gobierno está comprometido con una modernización visionaria del Código de Trabajo.



Luego de 31 años de la promulgación del actual Código de Trabajo, el Gobierno, los empresarios y representantes de los trabajadores se encuentran inmersos en una discusión tendente a modernizar la herramienta que norma las relaciones laborales. Pero, según los gremialistas, el tema de la cesantía y los derechos sindicales han sido un obstáculo para actualizar la vieja normativa.



Desde febrero de 2022, cuando se iniciaron las discusiones, De Camps, asegura que ya se ha logrado firmar un acta de acuerdo, en la que se establece un consenso para reducir la judicialización de las relaciones laborales, aumentar las capacidades de sanción del Ministerio de Trabajo y regular el teletrabajo.



Amén de la reforma al Código de Trabajo, el ministro estimó, en una entrevista concedida al equipo del programa Despierta con CDN, que el Gobierno ha respaldado a la clase trabajadora con la creación de 125 mil nuevos puestos laborales al cierre de 2022, 19 aumentos salariales, aumento de la cobertura del Senasa, aumento de pensiones e indemnizaciones por accidentes laborales.



Destacó que, en lo que va de la presente gestión, se han producido 19 aumentos salariales, y también apuntó que en los próximos días pudiera realizarse el número 20.



Durante su gestión, dijo, han recogido una serie de elementos que se encontraban en gobiernos pasados, “olvidados tal vez o no tan atendidos”, y resaltó que una de las características que el presidente Abinader ha demostrado a la ciudadanía, es su capacidad de trabajo y atención a la resolución de los problemas.



“¡Claro! ese tema no queda allí, es un tema continuo; por ejemplo, de estos 19 aumentos salariales que se han producido, completamos el primer ciclo, que era de 17 e iniciamos el segundo ciclo, de los cuales ya van dos: el no sectorizado, que abarca 1.2 millones de personas, aproximadamente y, justamente hoy, 1 de mayo, toma efecto el aumento salarial de un 20% del sector zona franca, también de acuerdo tripartito”, expuso.



Indicó que este aumento se hizo a pesar de que la inflación acumulada para el sector de zona franca, tomando en cuenta la última fecha en que se ajustó, era menos de un 13%, equivalente a un 7% por encima de la inflación acumulada.



Salarios mínimos



Dijo que, sin embargo, esta segunda ronda de revisiones salariales estaban pautadas para hacerse más adelante, pero el Gobierno adelantó la convocatoria de revisión salarial para no dejar que los salarios puedan retrotraerse a las posiciones de poder adquisitivo que se encontraban antes de los aumentos que se produjeron en 2021.



“Vamos produciendo mejoras en el salario real y, con el aumento que se produjo del no sectorizado, en marzo del 2023, es el punto en la historia en el que los salarios mínimos se encuentran más cerca de cubrir la canasta básica familiar, por lo menos del primer quintil.