Email it

El viceministro de Relaciones con la Sociedad Civil, Benny Metz, manifestó que desde el Gobierno se está impulsando la modificación a la Ley de Deportes y un compendio legislativo que proteja la salud de los niños y jóvenes deportistas.

“La Ley de Deportes debe ser el marco jurídico esencial donde tenga, por lo menos, la regulación general y que luego te lleve a las regulaciones especiales o de cada tipo penal. La Ley de Deportes nuestra es del 2005, y está obsoleta”, indicó.

Estas declaraciones surgen a propósito del patrón encontrado por especialistas de insuficiencia renal aguda en adolescentes relacionado con el uso de esteroides.

“Eso es un homicidio voluntario porque, si no eres médico, si no está bajo ninguna prescripción médica previamente entonces eso es un homicidio”, manifestó Metz al ser entrevistado en el programa No se diga Más.

En ese sentido, reveló que se está buscando la forma de lograr la modificación de la ley que rige el deporte nacional y crear una mesa, conformada por el Ministerio de Salud Pública, del Consejo Nacional de Drogas (CND), con el propósito de que esas instituciones puedan dar el apoyo necesario a la Procuraduría General de la República para que pueda ejercer su rol de persecutor.

“Ya hay casos concretos, tres o cuatro, que ya han sido notificados a la procuradora (Miriam Germán) y ya van a iniciar un proceso de investigación”, informó el funcionario. funcionario.