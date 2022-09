Email it

Funcionarios del Gobierno defendieron ayer la reducción de más de 4 mil millones de pesos a la asignación presupuestaria del Ministerio de Educación (Minerd).



Tras los debates generados, los ministros de Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo y el director de presupuesto del Gobierno, Jochi Vicente, Pavel Isa Contreras y José Rijo Presbot, respectivamente, acudieron ante la comisión de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto al Proyecto de Ley de Presupuesto Reformulado, donde ofrecieron explicaciones sobre el tema.



En el caso específico de la propuesta de reducción de 4 mil millones de pesos al presupuesto asignado para la educación, Jochi Vicente explicó que no se trata del único caso donde se hace recorte de presupuesto.



El Presupuesto plantea la disminución de unos 14 mil millones de pesos, a entidades como el Ministerio de Educación, Hacienda y Obras Públicas, para asignarlos a Salud Pública, Industria y Comercio y Presidencia, entre otros.



“Lo que estamos haciendo es redireccionando esos recursos que no van a ser ejecutados, en vez de ejecutarlo mal en una institución, sea Educación, Hacienda Energía y Minas o la que sea”, explicó Vicente.



“Cerca del 80% de los gastos que están siendo incorporados en esta reformulación, son gastos para atender la situación que se ha derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que como ustedes saben ha tenido un impacto muy significativo con la inflación, los precios los combustibles y el precio del gas”, dijo funcionario.



Se informó que de los montos que serán recortados se destinarán partidas al Ministerio de Cultura y la construcción de la presa de Monte Grande.



Diputados que integran la comisión que estudia el proyecto de reforma al Presupuesto mantienen opiniones divididas sobre el recorte de 4 mil millones de pesos a la asignación del Minerd.



Algunos consideran que la pieza viola la ley 66-97, sobre Educación, por lo que no votarán favorable.



El diputado Gaddis Corporán consideró la inaudito que se despoje al Minerd de esa cantidad de dinero, sobre todo cuando el 4% para la educación es una de las más recientes conquistas del pueblo dominicano y se necesitan aulas y más unidades de desayuno escolar.



Por su lado, el reformista Maximo Castro Silverio, entiende que las explicaciones ofrecidas por los funcionarios son contundentes y reflejan la situación real del país.

Comisión estudiará Presupuesto el miércoles

Tras escuchar las explicaciones de los funcionarios, Frank Paulino, presidente de la comisión de diputados que estudia el Proyecto de Ley de Presupuesto Reformulado, dijo que los comisionados van a deliberar sobre la aprobación de las diferentes partidas que componen la modificación presupuestaria. Aunque no especificó la hora, manifestó que el tema será tratado el próximo miércoles, en otra reunión de la referida comisión.