Los cambios en el tren gubernamental impactan en el PRM y podrían tener efectos políticos en una organización en la que han primado las quejas por la limitada participación en el gobierno.



El presidente Luis Abinader entra a la mitad del período de gobierno con cambios en el tren gubernamental, que además de dejar fuera de su gestión a prominentes figuras de su campaña electoral, muestran que cuando el mandatario tiene que decidir entre lo político y lo técnico, prefiere lo último, una apuesta que no deja de ser arriesgada para el proyecto de reelección.



La salida de Roberto Fulcar del gobierno, aunque queda como ministro sin cartera, y el envío al servicio exterior de César Cedeño, el primero fue jefe de campaña del presidente Abinader y el segundo, el cuadro operativo más importante de Hipólito Mejía, que ha sido jefe de campaña en tres procesos electorales, son señales de una apuesta distinta a los cuadros partidarios.



El gobernante, como líder del partido oficial, en estos días también tendrá que decidir si respalda la continuidad de Eduardo Estrella en la presidencia del Senado, una decisión que enviará otra señal si prefiere o no los apoyos políticos colaterales frente a los militantes del partido de gobierno.



En ese caso, los senadores del PRM han advertido que prefieren que uno de su partido ocupe ese cargo y se ha comentado que ya tienen lista la plancha que dejaría fuera a Estrella.



Cedeño fue sustituido por un dirigente vinculado a Mejía, Rafael Burgos, presidente del PRM en la provincia Santo Domingo, quien no tiene la dimensión de dirigente nacional de Cedeño, que además es miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM y hasta hace poco, el tercer vicepresidente de la organización oficial.



En el caso de Fulcar, quien no fue reemplazado por un cuadro del PRM, es un técnico en Educación con amplia experiencia en el sector, asesor del presidente Abinader y para la campaña del 2012 apoyó a Mejía a través del sector externo y fue viceministro en su gestión (2000-2004).



Lo mismo ocurrió con el Ministerio de la Presidencia. Aunque el ministro en licencia, Lisandro Macarrulla, no era un cuadro político del PRM, si estuvo en la campaña de Abinader, pero en su lugar fue nombrado Joel Santos, un técnico sin experiencia política partidista y currículo del sector privado.



En el Ministerio de Medio Ambiente, que estuvo ocupado por Orlando Jorge Mera fue nombrado el titular de la secretaría de Economía del PRM, Miguel Ceara Hatton, tras la muerte del ministro. Pero en la práctica, Ceara Hatton es un técnico sin mayor experiencia política partidista. A su llegada a la institución canceló dos viceministros, lo que generó críticas en el PRM.



En el ministerio de Economía, a su titular, Pavel Isa, no se le conoce militancia en el PRM. Es un economista con amplia experiencia en el sector privado y académico y estuvo vinculado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país.



El nuevo director del Instituto Nacional del Tránsito y el Transporte terrestre (Intrant), Hugo Beras, no es un cuadro político del PRM ni tiene trayectoria como operador partidista. Militó en el PRD en la etapa de la alianza con el PLD y en la campaña municipal del 2020 apoyó al PRM y Carolina Mejía para la Alcaldía del Distrito Nacional.



Desde el inicio del gobierno, el presidente Abinader nombró figuras y técnicos que no necesariamente tienen carrera política. Son los casos del ministro de Hacienda, José Manuel (Jochi) Vicente, y el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.



También el recién renunciante superintendente de Electricidad, Rafael Velazco, y de Bancos, Alejandro Fernández. Igualmente el director de Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Víctor Castro.



En el caso del Ministerio Público, cuyo titular es designado por el presidente de la República, Abinader ha planteado que no debe tener afinidad ni militancia política partidista y por eso designó a Miriam Germán Brito.

Miguel Ceara Hatton, Hugo Beras y Carlos Pimentel Florenzán.

Dos hombres claves en triunfo, fuera del gobierno

Roberto Fulcar y Lisando Macarrulla si no eran los dos hombres de mayor peso en la campaña del hoy presidente Luis Abinader, en la línea de mando por lo menos estaban entre los primeros cinco. Fulcar fue el jefe de campaña desde el 2014 y construyó la estructura política. Macarrulla se unió más tarde, públicamente desde el final del 2018, como jefe del gabinete presidencial, y coordinador de la elaboración del programa de gobierno. Pero antes de que el gobierno cumpla dos años, ambos quedaron fuera de la administración de Abinader, luego que sus gestiones fueron salpicadas por escándalos. Fulcar fue designado ministro sin cartera, según dice el decreto 414-22. En los hechos es como nada para una figura que jugó un papel estelar en la campaña de Abinader. A Fulcar tampoco le ha ido bien en la política luego de que su partido llegó al poder En la renovación reciente que hizo el partido, quedó fuera de la primera vicepresidencia del PRM. Lisandro Macarrulla, que se vio forzado a tomar licencia del cargo, jugó un papel tan estelar en la campaña de Abinader, que fue el coordinador de la comisión de transición, cuando Abinader fue electo presidente el 5 de julio del 2020. Esa comisión fue anunciada el 8 de julio, tres días después de las elecciones. Ocupó el Ministerio de la Presidencia hasta el 6 de julio, fecha en que anunció tomaría licencia cuando le faltaban cuatro días para cumplir dos años en el cargo.