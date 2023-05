Email it

El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión con ejecutivos de Waze de Google, en la que anunciaron la colaboración con el Gobierno para integrar tecnologías y un sistema innovador para mejorar la seguridad vial al circular en todo el territorio nacional.



Como socio del programa Waze for Cities, la República Dominicana utilizará la información que la comunidad de usuarios de Waze provee mediante reportes de incidentes en sus rutas, para observar las intersecciones vehiculares y realizar análisis de datos para el mejoramiento del flujo de las vías urbanas.



Para este año 2023, el Gobierno de la República Dominicana, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), se ha comprometido a ampliar el Sistema Integral de Semáforos Inteligentes en todo el territorio nacional con la implementación de drones autónomos, sistemas adaptativos y analítica en tiempo real que permitirá al país estar a la vanguardia tecnológica, al reducir los tiempos de congestión vehicular.



Esta alianza con Waze reafirma el compromiso de la Presidencia de la República Dominicana por optimizar el tráfico con tecnología innovadora para el mejoramiento de las vías, la reducción de accidentes y la descongestión del tráfico vehicular.



Desplegar drones



El director del Intrant, Hugo Beras, destacó la integración de la Plataforma Waze For Cities con el sistema de Analítica de Accidentes y Congestionamiento Vehicular del Intrant para desplegar drones a las intersecciones en las cuales se podrán visualizar y tomar las decisiones en tiempo real mediante las alertas de los usuarios de Waze.



Indicó que con el apoyo de la comunidad de Waze y como socios de Waze for Cities, se están implementando nuevas tecnologías para cambiar la forma en que se mueve la República Dominicana.



“Queremos compartir el compromiso del presidente Luis Abinader por mejorar las condiciones del tráfico en todo el país. Esto se llevará a cabo ampliando el Sistema Integral de Semáforos Inteligentes a febrero de 2024, continuando un Sistema de Licencias por puntos y creando el sistema de Inspección Técnica Vehicular”, expresó.