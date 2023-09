En el año 2022 reafirmó el gran respaldo al país vecino, el nivel de exportaciones totalizó US$1,040.1 millones

República Dominicana ha demostrado ser un aliado fundamental para Haití durante años, al brindarle apoyo económico, alimenticio y de salud que ha sido esencial para la supervivencia de la nación vecina.



A pesar de los desafíos políticos, sociales y económicos que ha enfrentado Haití desde la muerte del presidente Jovenel Moïse en 2021, y mucho antes de ese hecho fatal, República Dominicana ha mantenido su compromiso con su vecino, elevó las exportaciones y contribuyó a la estabilidad de la región.



En medio de la pandemia de Covid-19, entre 2020 y 2022, las exportaciones dominicanas hacia Haití fueron un testimonio de la resiliencia de la República Dominicana, al superar los niveles prepandémicos en 2021.



Sin embargo, a medida que la situación en Haití se complicó aun más, por la inestabilidad política, la delincuencia y el control de las bandas armadas que siembran terror en esa “tierra de nadie”, especialmente a partir de septiembre de 2022, el crecimiento de las exportaciones dominicanas a Haití experimentó una desaceleración, tendencia que –según datos de la Asociación Dominicana de Exportadores, Adoexpo- podría continuar en 2023. Adoexpo, a través de un estudio, analizó el tema desde antes de la situación que envuelve a los dos países, a causa de que Haití está construyendo un canal para desviar un río que no le pertenece (el Masacre) y que podría llevar al colapso la producción agropecuaria de una región dominicana.



A pesar de estos desafíos, Haití sigue siendo el segundo mercado de exportación más importante para la República Dominica, luego de Estados Unidos (actualmente está cerrado todo tipo de envío al otro lado de la frontera). En 2022, las exportaciones dominicanas a Haití alcanzaron la cifra de US$1,040,150,643, lo que representa un aumento interanual del 9.4%. Este logro es aun más notable dadas las dificultades que enfrenta la nación vecina. Una nación que para muchos analistas es fallida. Lo sustentan con datos de una realidad visible.



Las exportaciones dominicanas a suelo haitiano se realizan bajo la “sombrilla” de diversos acuerdos comerciales, como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y la Comunidad del Caribe (TLC RD-Caricom), el Acuerdo de Asociación Económica Cariforo-Unión Europea (EPA Cariforo-UE) y el Acuerdo de Asociación Económica Cariforo-Reino Unido (EPA Cariforo-UK).



Las exportaciones dominicanas a Haití muestran una peculiaridad en comparación con las exportaciones a otros destinos, debido a que son lideradas por el sector nacional, en contraposición a las exportaciones de zona franca. En 2022, el sector nacional dominicano exportó US$625,340,194 a Haití, un impresionante aumento del 16.4% en comparación con el año anterior.



Dentro de este sector, la industria no textilera fue la más destacada, al representar el 53.4% del total exportado.



Por otro lado, las exportaciones de zonas francas a Haití alcanzaron los US$3,329,022 en 2022, lo que significa un aumento del 2.3% en comparación con 2021. Los textiles lideraron estas exportaciones, abarcaron el 80.6% del total. Los productos exportados a Haití en 2022 provienen principalmente del sector industrial, se destacan los tejidos de algodón, los productos de plástico, los materiales de construcción como el cemento y las varillas de acero, así como productos comestibles como la harina de trigo, el aceite de soya y los productos de panadería, pastelería o galletería (Adoexpo, Perfil País Haití)

En este contexto, el sector industrial no textilero fue el líder en exportaciones a Haití en 2022, cuando alcanzó los US$334,098,097, un aumento del 10.96% en comparación con 2021.



Estas exportaciones representaron el 32.1% del total exportado a Haití. Mientras, el sector textil exportó US$321,856,623, con un leve aumento del 2.5%, equivalente al 30.94% del total exportado en 2022.



El sector agropecuario también desempeñó un papel significativo al exportar US$270,544,394, en 2022, con un aumento del 24.5% en comparación con 2021. Esto representó el 26% del total exportado a Haití, seguido por los sectores de combustibles y aceites (0.75%) y minero (0.31%).



Bandas y mafias controlan allá



El Centro de Comercio Internacional (ITC) ha señalado que, a pesar de la importancia de Haití como mercado vecino, las oportunidades de negocio para los exportadores dominicanos en Haití son limitadas debido al tamaño reducido del mercado haitiano y a la complicada situación que atraviesa el país.



Sin embargo, el ITC identifica áreas con potencial, como las pastas sin preparar con huevo, los abonos minerales y químicos con fósforo y potasio, las partes de prendas y accesorios de vestir, y los sacos para envasar de textiles.



República Dominicana, como vecino solidario, ha brindado un apoyo inquebrantable a Haití a lo largo de los años, especialmente en momentos en que esa nación ha enfrentado problemas políticos, sociales y económicos significativos (terremotos, inundaciones, ciclones).



Una de las dimensiones de esta ayuda radica en el ámbito económico y alimentario. Los datos revisados indican que República Dominicana, más allá de la carga que tiene sobre sus hombros, destina un alto porcentaje de su presupuesto de salud para atender parturientas haitianas ilegales y otras responsabilidades, que asume, sin corresponderles, tiene que luchar contra ataques sistemáticos desde naciones que insisten en que asuma a Haití como si fuese su propio “hijo”, sin serlo.

Harina, pollo y aceite se “escapaban” al otro lado

“Haití alberga a una población con carencias y una clase política oportunista, mientras República Dominicana ha desempeñado un papel vital al proporcionar alimentos y productos esenciales”, indican especialistas. De hecho, hace varias semanas República Dominicana fue testigo de un notorio incremento en la producción de pollo, aceite y harina destinados a la exportación hacia Haití. Ese fenómeno fue tan significativo que el gobierno de Luis Abinader debió tomar medidas para regular las exportaciones de harina debido a su impacto en el comercio local. Haití representa uno de los mercados naturales para las exportaciones dominicanas, pero para aprovechar plenamente este potencial, es esencial fortalecer la infraestructura y las vías de comunicación, han dicho expertos.