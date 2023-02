La Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa) y otras organizaciones de Villa Mella, reclamaron ayer frente a la sede del Servicio Nacional de Salud (SNS) la conclusión de la reconstrucción del hospital municipal de la zona, que de acuerdo con comunitarios tiene 12 años en proceso de readecuación.



En rueda de prensa, Catalina Nicolás, que es miembro de la entidad sanitaria, aseguró que muchas personas están falleciendo por la falta del centro asistencial, que debido a su remodelación no está apto para atender situaciones de gravedad.



“Cuando va una persona con un ACV u otra patología fallece, porque no está preparado para esa situación”, expresó.



Asimismo, Roberto Medina, presidente de la Coalición Comunitaria de San Felipe de Villa Mella, aseguró que cuando se presenta alguna emergencia los afectados son trasladados a centros privados, en donde tienen que pagar los servicios.



El gremialista lamentó que pese a las protestas realizadas en otras ocasiones, las autoridades aún no terminan el hospital de primer nivel de atención que presta asistencia a miles de personas.



“Entendemos que si hay dinero para otra cosa debe de haber dinero para concluir el hospital de Villa Mella pero no sabemos qué es lo que pasa”, precisó.



Manifestó que mantendrán una lucha constante hasta que la denuncia llegué al presidente Luis Abinader, tras afirmar que este se comprometió a terminar la obra.



De igual manera, el titular de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, Modesto Aguiar, llamó al primer mandatario a intervenir en el problema, de lo contrario advirtió que paralizarán de nuevo al municipio.



Los grupos gremiales también reclamaron en la institución que se termine el levantamiento del hospital general y de especialidades doctor Nelson Astacio, que es el único que falta por abrir sus puertas en la Ciudad de la Salud.