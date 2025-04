El periodista y escritor Miguel Guerrero dijo que debido a muestra pobreza intelectual la publicación de un libro dejó hace tiempo de ser un acontecimiento literario y exhortó a los jóvenes escritores con talento a ser audaces y emigrar “porque el país no les ofrece oportunidades”.



“En un mercado en el que las ediciones por lo general apenas alcanzan 1,000 ejemplares y el autor tiene que colocarlos a 60 días por partidas menores en la única librería que real y felizmente todavía existe, el libro, más que una hazaña, es una expresión de ego”, afirmó.



Guerrero ofreció la declaración a propósito de la puesta en circulación el próximo martes 15 de abril de su obra número 17 titulada Balaguer y Bosch, los grandes rivales de nuestra historia reciente. La obra será lanzada en un acto programado en la Sala Max Henríquez Ureña de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) a las 6:00 pm. , de ese día. Está prologada por el doctor Milton Ray Guevara, fundador y primer presidente del Tribunal Constitucional y será presentada por el doctor Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.



“Muchas veces me han preguntado y yo mismo me he formulado la pregunta, por qué entonces dedico tiempo y los pocos recursos que poseo, con la enorme carga adicional de angustia que todo proyecto literario nos arroja interiormente. Confieso que la única explicación que encuentro es que a pesar de esa realidad, si no lo hiciera moriría de tedio y mi vida profesional perdería parte de su propósito porque cada proyecto en que me embarco es consciente de que así cumplo con una condición de mi vida”, agregó.



Guerrero, quien es directivo y Miembro de Número de la Academia Dominicana de la Historia, dijo que “a pesar de la aridez del ambiente en que escriben, viven y subsisten los escritores dominicanos, es necesario que no se dejen morir los recuerdos sobre los que se publican buenos libros, sea acerca de la realidad pasada, el presente histórico y la imaginación que le da vida a la novela, el cuento o la poesía”.



Indicó que en el país existen muy buenas imprentas capaces de producir libros de una belleza y calidad insuperables, pero no una industria editorial. Los escritores trabajan para ediciones menores por la pobreza del mercado, que se ha ido empeorando debido a que en las últimas décadas el hábito de lectura ha seguido reduciéndose y los programas escolares no lo estimulan.



Mensaje



Guerrero dijo que ante ese panorama los jóvenes que quieran destacarse en cualquiera de los géneros literarios deben emigrar “y se lo digo con sinceridad, ya que es imposible vivir aquí de la producción literaria, porque la insularidad condena y asfixia la literatura vernácula y arrastra a la mendicidad a quienes caen en ella y se obstinan en permanecer como escritores”.

Otras obras

-La generación de mis padres (1979)

-En la tierra prometida. Reportajes sobre Israel. (1979)

-Enero de 1962. El despertar dominicano. (1988)

-La lucha inevitable. (1990)

-Los últimos días de la era de Trujillo. (1991) Premio Literario Islas 1991, del Instituto Cultural del Caribe, Miami, Florida.

-El golpe de Estado. Historia del derrocamiento de Juan Bosch. (1993. Premio Anual de la Unión de Escritores Dominicanos.

-La ira del tirano. Historia del atentado contra Rómulo Betancourt. (1994)

-Trujillo y los héroes de junio. (1994).

-Al borde del caos (1999) Premio Nacional de Historia y Premio al Mejor Libro del Año de la Feria Internacional del Libro.

-El mundo que quedó atrás (2002).

-Tocando fondo. La crisis dominicana del 2003. (2006).

-La herencia trágica del populismo. (2012).

-El rugido del león. Los excesos del poder. (2013).

-Vivir en libertad. Trayectoria de un ejercicio periodístico. (2018).

-1978-1986. Crónica de una transición fallida. (2020).

-Jaque a la libertad. El derecho de no asociación. (2022).