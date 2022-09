Las órdenes de arrestar al expresidente fueron dadas por Anthony Ruiz

Este 25 de septiembre se cumplirá un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó en el año 1963 al gobierno constitucional presidido por Juan Bosch.



Ese gobierno fue escogido el 20 de diciembre de 1962 en unas elecciones libres después de la desaparición de la dictadura de 31 años de Rafael Trujillo que finalizó el 30 de mayo de 1961 con su ajusticiamiento.



¿Qué es un Golpe de Estado?



Un golpe de Estado es el derrocamiento de un Gobierno mediante el uso de las Fuerzas Armadas de un país.



En el caso del golpe de Estado a Juan Bosch, el mismo Bosch dijo o lo escribió varias veces que el golpe del 25 de septiembre de 1963 NO fue programado ni planificado.



El 25 de septiembre de 1985, y la nota de este acto apareció en Listín Diario al día siguiente, Bosch estuvo conmigo en el acto de la puesta en circulación de mi libro “El Misterio del Golpe de 1963” celebrado en el Museo Nacional de Historia y Geografía.



Durante años me dediqué a estudiar rigurosamente los hechos históricos que ocurrieron después de la eliminación de Rafael Trujillo el 30 de mayo de 1961. Muy especialmente he revisado muchos documentos de los sucesos de 1963 y 1965.



Si se lee la historia de América Latina de aquellos años, se podrá notar que el Gobierno de Bosch fue derrocado en una época en que hubo otros golpes de Estado en los años del decenio 1960-1970 de la América Latina. En Argentina, en Honduras, en Ecuador, en Brasil, por ejemplo, entre tantos. Luego en 1970 en Uruguay, en Chile en 1973 y de nuevo en Argentina en 1976. Todo esto sin contar los casos de Panamá, Guatemala, El Salvador y Honduras de nuevo.



El caso del golpe dominicano de 1963 fue muy característico: Las órdenes de arrestar y deponer al presidente Bosch les fueron dadas a los jefes militares dominicanos después de una discusión que sostuvieron con él en el Palacio Nacional en la madrugada del 25 de septiembre de 1963.



Las órdenes de arrestar a Bosch fueron dadas por el asesor policial Anthony Ruiz (que NO era Dan Mitrione, agente de la CIA (1) ejecutado en Uruguay por los Tupamaros. Mitrione estuvo en la República Dominicana después de 1965).



Ruiz, de origen hispanoamericano, era el Consejero de la AID (2) en materia de seguridad pública en 1963.



Estos detalles me los reveló el general de la Policía Nacional Benito Monción Leonardo, fallecido hace pocos años.



En el momento que fue arrestado Bosch en el Palacio Nacional también estaba allí con Ruiz el Coronel militar norteamericano Fritz Long, asesor de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos, y esa presencia de Long ya había sido indicada por Bosch tiempo después en sus escritos que señalan al Gobierno de Estados Unidos como el responsable de haber ordenado su derrocamiento.



Lo nuevo es este dato del papel que jugó el funcionario de la AID en el golpe de Estado de 1963.



Un conjunto de factores provocaron el malestar que condujo al madrugonazo del 25 de septiembre, pero lo cierto es que poco tiempo después, el 24 de Abril de 1965, un importante sector de las Fuerzas Armadas Dominicanas inició la más bella gesta librada por el Pueblo Dominicano para restablecer las libertades democráticas que puso en práctica Bosch con su ejemplar Gobierno elegido por voto libre popular el 20 de diciembre de 1962 y juramentado el 27 de febrero de 1963.



Los Estados Unidos en 1963 no toleraban el ejercicio independiente y soberano del Poder. Con esta premisa los asesores policiales y militares norteamericanos dieron instrucciones a los Jefes Militares de la República Dominicana de derrocar a Bosch.



A Bosch se le cuestionaba su posición de neutralidad frente a los conflictos que sostenía el gobierno norteamericano frente a Cuba y los países aliados de la Rusia Soviética.



Al dictador presidente haitiano Francois Duvalier desde 1962 los Estados Unidos también intentaban sacarlo del Poder debido a que había establecido relaciones diplomáticas con Polonia, que entonces era un país aliado de la Rusia Soviética o comunista.



Para derrocar a Duvalier en la República Dominicana se instalaron campamentos de guerrilleros haitianos, quienes atacaban puestos militares en Haití desde nuestro territorio. El presidente Bosch nunca autorizó estos campamentos y al enterarse le ordenó al Ministro de las Fuerzas Armadas Victor Elby Vinas Román que los desmantelara. Bosch explicó esto en detalle posteriormente.



De mi parte, investigando en los Archivos Nacionales de los Estados Unidos, obtuve documentos en los cuales se menciona que en la madrugada del 25 de septiembre de 1963 el tema del apoyo de los jefes militares dominicanos a la guerrilla anti Duvalier (sin el consentimiento del presidente Bosch) fue uno de los puntos de discusión.



Una revelación importante la hace el que fuera entonces Embajador de los Estados Unidos en Puerto Príncipe, ciudad capital de Haití. Este Embajador, Raymond Thurston, dice que la Agencia Central de Inteligencia (CIA), apoyada en estas acciones con el conocimiento expreso del presidente John F. Kennedy, daba los recursos al general haitiano exilado Leon Cantave para liderar las guerrillas que atacaban a Haití desde territorio dominicano con el fin de derrocar a Duvalier.



Todo eso se hizo sin el apoyo ni el conocimiento del presidente dominicano Juan Bosch. La última incursión de Cantave ocurre el 22 de septiembre, y es curioso que ese día fracasara en nuestro país una “huelga” contra Bosch. La huelga era el tipo de jugada de distracción promovida por la CIA.



Se dijo durante cierto tiempo que el tema de discusión con los militares el 25 de septiembre era la remoción del Coronel Elías Wessin y Wessin. No fue el único asunto. Claro, al llegar este punto de discusión cerrada Bosch intentó de realizar una maniobra.



Juan Bosch me lo contó a mí de esta manera: ‘Víctor les dije a los jefes militares que si yo como presidente no podía remover al coronel Wessin de la dirección del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), entonces mejor presentaba renuncia como Presidente de la República. Cuando dije que haría lo que establecía la Constitución, presentar la renuncia personalmente ante las cámaras legislativas reunidas en Asamblea Nacional, fui hecho preso”.



Bosch me explicó que en realidad su propósito era que al ser convocados los legisladores para conocer de su renuncia, se produjera un movimiento de masas a favor del Gobierno en las calles del país.



Precisamente por eso se ejecutó la orden del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. La Embajada de Ruiz y Long temió el escándalo internacional que podría haberse producido si Bosch descubría y denunciaba que era objeto de un plan siniestro para ponerlo en ridículo.



En octubre de 2007, cuando el general Monción Leonardo me reveló el nombre de quien fue que dio la orden final de hacer preso a Juan Bosch: el asesor de la AID de la Embajada Norteamericana Señor Ruiz, pude terminar de componer la historia de la trama que se llevó el Gobierno más honesto que ha tenido el pueblo dominicano en toda su historia.

Autor del libro “Golpe y Revolución, el Derrocamiento de Juan Bosch y la Intervención Norteamericana”, cuya Quinta Edición ha hecho pública recientemente la Comisión Nacional de Efemérides Patrias. Se trata del XV Volumen de una colección de obras reeditadas al conmemorarse 50 años de la Revolución Constitucionalista de 1965.

(1) CIA: Agencia Central de lnteligencia de los Estados Unidos.

(2) AID: USAID. Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.