Las circunvalaciones o autopistas construidas por diferentes gobiernos incluyen peajes cuyos costo es de RD$100 a 600

Excluidos los peajes del nordeste, en los últimos cinco años las estaciones de cobro por circulación en la vía pública perteneciente al Fideicomiso RDVial, han recaudado más de 2020 millones de pesos.



Esas cifras, evaluadas por años, reflejan un incremento en los montos recaudados, lo cual evidencia que transitar en vehículos livianos o pesados en la República Dominicana, tiene un costo mayor.



Con la creación o construcción de las circunvalaciones, carreteras construidas para viabilizar en tránsito en diversas partes del país, también han aumentado las estaciones de cobro de peaje por lo que los conductores pasaron, en los últimos 20 años, de pagar un solo peaje para salir o entrar a Santo Domingo, a pagar dos o incluso tres.



Antes, únicamente existían cuatro estaciones de peaje para salir y entrar de Santo Domingo: Las Américas, 6 de Noviembre, Carretera Sánchez y Autopista Duarte cuyos costos no sobrepasaban los RD$60 pesos. En la actualidad, el gran Santo Domingo cuenta con siete lugares para la recolección de dinero por transitar en la vía.



El conductor que venga en una ruta desde alguna parte del sur del país y se dirija al Este pero decide no tomar los tediosos, molestos y desgastantes tapones que se arman en la ciudad y comienza un trayecto por la circunvalación de Santo Domingo en el municipio de Haina, deberá atravesar al menos cuatro estaciones de peaje dos de los cuales tienen costo de RD$100 cada uno y los restantes, RD$60 cada uno.



Es decir, por tomar la circunvalación, pagaría RD$320 pesos por evitar la ciudad, lo cual es equivalente a poco más de lo que cuesta un galón de gasolina Premium.



En tanto para quien venga del Cibao y decida hacer el mismo trayecto, el costo en peajes serían RD$220.

Sin embargo, si el conductor del sur, se dirige a la provincia La Altagracia, Higüey o Punta Cana, en peaje pagaría RD$580 pesos, porque serán siete los puntos de recolección a los cuales le tendrá que pagar. De esos, solo en dos no se cobra a la entrada a la ciudad.



El que hace el trayecto desde el Cibao al Este, entonces pagaría RD$480.

En el este, norte, noroeste y sur del país se han construido circunvalaciones para mejorar el acceso a distintos puntos del territorio nacional.



Red de peajes



La red de peajes de la República Dominicana está integrada por 16 estaciones para el cobro a vehículos desde la categoría uno hasta la seis, cuyos costos oscilan desde los RD$60 hasta los RD$1,600.



6 de Noviembre, Circunvalación Juan Bosch 1, Circunvalación Juan Bosch 2, Circunvalación Santiago, Coral 1, Coral 2, Duarte, La Romana, Las Américas, Sánchez, Circunvalación Juan Bosch Tramo 2B, Guaraguao, Naranjal, El Catey, Marbella y Azua, son los peajes que actualmente hay en la República Dominicana.



Las Américas es donde más recursos se recaudan anualmente. En 2019 reportó RD$9,480,902; en 2020 RD$7,052,691; en 2021 fueron RD$10,014,439.00, en 2022 RD$11,110,568 y en lo que va de 2023 se han recaudado RD$3,805,481.



Estos recursos que se depositan al Fideicomiso RDVial, de acuerdo con lo señalado por Arturo Martínez, director de operaciones, son destinados a la construcción y rehabilitación de infraestructuras viales.



Hasta el momento, las estaciones que menos recursos han reportado al fideicomiso son las ubicadas en el noroeste del país. Es preciso recordar que en las estaciones de peaje de la Autopista del Nordeste (Juan Pablo ll), Boulevard Turístico del Atlántico, pasaron a formar parte de la red estatal luego de que el Estado puso fin en diciembre de 2021 al denominado contrato peaje sombra, mediante un acuerdo con la concesionaria que lo manejaba.



Esos peajes, ubicados en Guaraguao, Naranjal, El Catey, Marbella, uno de ellos el más caros del país, reportaron en conjunto una recolección de RD$8,386,048 durante el 2022.



El peaje Catey, ruta que se toma para ir a uno de las zonas más hermosas del país: Las Terrenas de Samaná y cuyas tarifas rondan desde los RD$400 hasta los RD$1,600, recolectó solo RD$523,691 durante todo el año 2022 y en lo que va de año, la recaudación está en RD$191,914.



La estación de peajes de la circunvalación de Azua fue inaugurada a mediados de febrero de este año, sin embargo, el sistema de cobros no se había automatizado.



Proyectos construidos



A finales de los años 90, el Estado concibió la construcción de una autovía que mejore la conectividad con la Zona Este del país. A tales fines, se diseñó el proyecto autovía del Coral, el cual redujo las horas de tránsito hacia Higüey y Punta Cana.



En esa misma época, se concibió la autopista del nordeste, específicamente en el 1998 con la convocatoria a licitación para el Cruce Rincón de Molinillos de 64 kilómetros (la cual no prosperó). Al año siguiente (1999) se publicó una licitación para construir la carretera que comunicaría a Santo Domingo con Samaná con una longitud de 105 kilómetros.



Junio 2013 fue la fecha escogida por el Estado para dar el primer picazo para dejar iniciados los trabajos de construcción de la primera fase de la avenida de Circunvalación de Santo Domingo, una solución vial que se inicia en el Puerto de Haina y que enlaza con el kilómetro 23 de la Autopista Duarte, continúa por la Carretera Mella, hasta llegar a Boca Chica.



En 2014, se anunció el inicio de la circunvalación sur, Baní y Azua, de las cuales la última es la que se ha concluido.



La construcción de la Circunvalación Norte fue iniciada por el extinto presidente Joaquín Balaguer.

Las circunvalaciones han mejorado el desplazamiento en el territorio nacional.

El costo de salirse de los tapones de ciudad

La Circunvalación Juan Bosch, mejor conocida como circunvalación de Santo Domingo, se construyó con el objetivo de enlazar las tres regiones del país: sur, norte y este, sin la necesidad de circular dentro del casco urbano de la ciudad de Santo Domingo, lo que aporta un importante ahorro en tiempo de recorrido y costos de operación vehicular para los usuarios.



En este tramo, los vehículos categoría 1 pagan 100 pesos en los dos peajes que integran los tramos I y IIb. Los de categoría 2, pagan RD$200, categoría 3, RD$300; los categoría 4, RD$400 y los categoría 5, RD$600 en cada estación. Es decir, el monto dependerá del tipo y fines del medio de transporte.