El movimiento cívico Participación Ciudadana aboga para que las autoridades competentes de la República Dominicana cumplan la Ley No. 169-14 sobre Registro Civil y Naturalización.

La entidad realizó un estudio sobre la implementación de dicha ley y su reglamento durante los últimos 8 años.



El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, explicó que los principales hallazgos de esta investigación señalan que la mayoría de las personas beneficiarias de la ley aún no son reconocidas como dominicanas de pleno derecho.



“Debemos entender esta realidad, y llevarnos como misión el encaminar todos nuestros esfuerzos a que este gravísimo problema no se extienda ni un día más”, indicó Abreu.



Según el estudio, unas 35 mil personas del Grupo A de la ley, aún no recuperan su nacionalidad dominicana. Mientras que 7,159 del denominado Grupo B, tampoco han obtenido documentación nacional dominicana.