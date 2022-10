Hernández Peguero: perremeístas quieren desplazar a Raquel Peña

Email it

Santo Domingo – El exfiscal del Distrito Nacional y miembro del partido Fuerza del Pueblo (FP), José Manuel Hernández Peguero, asegura que los actos proselitistas fuera de tiempo que realizan miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) son para tratar de desplazar a la actual vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

“Todo el que conoce de política y lo que está sucediendo en el país, sabe que hay (en el PRM) una confrontación interna. Se trata de un grupo que incide mucho en la escogencia de funcionarios, está insistiendo mucho en la cuota que le corresponde a nivel presidencial”, afirma el dirigente político, sin entrar en detalles.

Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, el dirigente opositor considera que se debe destacar la iniciativa de la Junta Central Electoral (JCE), de convocar a todos los partidos políticos para analizar las actividades que están desarrollando fuera de tiempo.

Sostiene que el partido Fuerza del Pueblo acudió a la convocatoria de la JCE, en la que habrían solicitado un plazo para que la dirección política de esa organización pueda analizar la propuesta del organismo electoral.

Niega promoción de candidatura

No obstante, niega que la organización que preside el Dr. Leonel Fernández esté realizando campaña a destiempo, al señalar que todas sus actividades se enmarcan en el cumplimiento estricto de la resolución dictada por la Junta Central Electoral y la Ley de Régimen Electoral.

“En ninguna de esas actividades se promueven candidatos a la Presidencia de la República, ni a ningún otro, y solamente nos circunscribimos al fortalecimiento institucional de nuestra institución. No van más allá de proclamaciones en procura de poder fortalecer al partido nuestro, que es de reciente creación”, Puntualiza.

Recuerda que cuando la Junta Central Electoral se acercó a los partidos de oposición, en febrero de este año, en ocasión de una denuncia que interpusieron en contra de varios alcaldes y regidores que pasaron a las filas del PRM, les requirieron al organismo electoral que investigue el dinero que se estaba usando para lograr que esos funcionarios municipales pasen al partido oficialista.

“Pedimos que se investigara las propuestas que se les estaba haciendo de obras fuera del presupuesto, no tan solo del Gobierno, sino sin ningún tipo de aval de dónde se estaba sacando ese dinero. Y le mencionamos expresamente, hasta con testigos, que iba más allá de obras, había concesiones que se estaban dando de dinero, vehículos y cargos”, detalla.

JCE debió pedir investigación

El exfiscal precisa que los partidos políticos de oposición entienden que la Junta Central Electoral debió requerir la intervención de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), para que haga una investigación de los fondos públicos que estaban siendo utilizados por el Gobierno de forma ilícita, con el fin de que muchos alcaldes y regidores pasen a las filas del partido oficialista.

Al preguntársele el por qué no interpusieron la querella directamente ante la Pepca en vez de acudir a la JCE, sostiene que esto se debe a que la Junta Central Electoral asumió la investigación ante la denuncia que hicieron los partidos mayoritarios de oposición. Añade que, por tanto, consideraron correcto dejar que el órgano electoral actuara luego de analizar los datos y pruebas que les suministraron.

Manifiesta que esta práctica ha continuado, razón por la que con frecuencia se ven mítines del presidente Luis Abinader en una campaña desenfrenada que indica la desesperación en la que, según dijo, se encuentra el jefe de Estado. “Eso no es fruto de que se sienten que están en buena posición en el electorado”, aduce.

En este sentido, Hernández Peguero considera que el presidente Luis Abinader está en constante actividad de su propia campaña, creo que para nadie eso es un secreto. Creo que las últimas manifestaciones de sus adeptos, ante todo son el resultado de confrontaciones internas, de tratar de desplazar a la actual vicepresidenta.

Reunión de la JCE y los partidos

En relación a los temas que se trataron en la reunión que celebró la Junta Central Electoral con los partidos políticos la semana pasada, dice que un punto de coincidencia de todos los partidos fue que se debe garantizar la credibilidad de la JCE. Sin embargo, precisa que le advirtieron a la Junta que debe ejercer su rol, ya que más allá de palabras bonitas, las violaciones a la ley electoral no pueden continuar igual.

Pone como ejemplo las actividades del pasado fin de semana que realizaron algunos dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, eventos que ha calificado como “mítines reeleccionistas” en favor del actual mandatario.

Recuerda que es deber de la Junta Central Electoral enviar inspectores a los actos de los partidos políticos, a través de la dirección especializada para la investigación del uso del dinero, a los fines de constatar que en las actividades del presidente Abinader, días antes de las actividades, se mueve un equipo de dirigentes para llevar personas a través de dádivas.

El ex representante del Ministerio Público considera que el problema no es si las actividades se realizan o no bajo techo, sino que se promuevan candidaturas presidenciales antes del tiempo que prevé la ley.

En este sentido, expresa que a diferencia del PRM, en las actividades que realiza el Partido Fuerza del Pueblo lo que se promueve es el fortalecimiento de la institución en vez de una eventual candidatura presidencial del Dr. Leonel Fernández.

Hernández Peguero se refiere al Gobierno de Abinader

Sin embargo, manifiesta que más allá de las quejas por campañas políticas fuera de tiempo, lo que interesa es llamar la atención del presidente Luis Abinader para que empiece a gobernar en procura de resolver los problemas que afectan a la ciudadanía.

Además, dice que lo importante de cara al futuro inmediato es que la Junta Central Electoral se fortalezca y que los partidos políticos muestren al pueblo que son capaces de cumplir la ley.

“El jueves estamos convocados para la firma, pero primero la dirección política de los partidos va a decidir. Personalmente creo que se debe conminar a la Junta al respecto de sus resoluciones y de la ley en lo que tiene que ver a que el partido de gobierno se ajuste a las actividades que son propias del momento”, agrega.