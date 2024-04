El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Eduardo Hidalgo afirmó que las autoridades educativas niegan todos los derechos alzados durante los 54 años de existencia del sindicato que agrupa a los maestros.



Al depositar una ofrenda floral en el altar de la patria, Hidalgo sostuvo que el Ministerio de Educación ha denegado el derecho a una evaluación del desempeño, a la cuota sindical, al aumento salarial y el derecho a la protesta que tiene el gremio magisterial desde que fue fundado en el año 1970.



“En muchas escuelas falta el almuerzo y el desayuno escolar, falta personal docente y administrativo, faltan talleristas y ni hablar del ambiente escolar, donde hay 50 estudiantes en un aula y existen escuelas donde los maestros limpian la escuela por falta de conserjes,” explicó el dirigente sindical al insistir que la tanda extendida tiene debilidades.



Destacó que el Minerd ha sometido a más de 15 seccionales por reclamar mejora en las condiciones de trabajo en las escuelas a la vez que mostró preocupación por vulnerar los derechos a la protesta en un régimen democrático.



Asimismo, se refirió a que no se está descontando la cuota sindical a los nuevos docentes del sistema educativo dominicano; “aprovecho para denunciar una decisión administrativa que violenta un derecho adquirido que es el descuento vía nómina de la cuota sindical que desde 1983 a todos los docentes se venía haciendo y a los nuevos no se les está haciendo”.



“Llamo al residente de la República y al ministro de educación para que cumpla con este derecho adquirido que tiene el único sindicato de los maestros, pues en un gobierno democrático esto no debería ocurrir”.