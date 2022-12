Hijo de Amable Aristy expresa su dolor por la muerte de su padre

Email it

Onavel Aristy Cedeño, el hijo de Amable Aristy Castro colgó varios mensajes en su cuenta en Facebook, expresando el dolor tan grande que ha dejado entre sus seres queridos la partida de su padre.

Algunos de los mensajes decían lo siguiente.

«Papi de mi corazón, quien me llamará hoy como cada mañana, para preguntarme cómo estoy, que si dormí bien y cómo está Higüey, te amaré por 100 vidas más mi campeón!.

Papi de mi corazón. Me pediste que te acompañará a donde tú amigo Papo, que no te dejará solo y mira una hora después te fuiste y me dejaste solo, papi de mi vida!.

Quien me dará los consejos tan sabios y tan reales como los que siempre me diste» dijo Onavel hijo de Amable Aristy.

«Tan feliz que te vi, por que construí una casa a tu lado y me diste el honor más grande, que era siempre comer a tu lado. Siempre serás mi súper héroe, siempre papi de corazón, mi Amable lindo, el amor más limpio y puro siempre lo vi y lo recibí de ti», agregó.

Por último, el hijo de Amable Aristy agradecidió a todo el pueblo dominicano, y a su amada provincia La Altagracia por tanto amor para su padre.

«Gracias por no dejarnos solos en este tan duro momento de nuestras vidas, pero ese amor que hoy recibimos, se que fue gracias a su prudencia, al respeto y la humildad que papi nos comunicaba a todos y a sus hijos, nos inculcó todos estos valores pero sobre todo la humildad, gracias por siempre mi súper héroe».