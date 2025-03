El expresidente de la República Hipólito Mejía restó importancia a las recientes declaraciones del también exmandatario Danilo Medina, quien señaló que la situación económica del país y el sistema eléctrico no van por buen camino.



El presidente del Partido de la Liberación Dominicana hizo fuertes críticas al gobierno actual al ser entrevistado el pasado miércoles en el programa radial El Zol de la Mañana del grupo RCC Media. Medina mencionó los dos grandes problemas que, a su juicio, hay en la gestión que encabeza el presidente Luis Abinader: el nivel de endeudamiento y el manejo del sistema eléctrico.



Ante esto, Mejía dijo que la oposición tiene que decir “la poca cosa que considera le conviene políticamente”, pero que esas afirmaciones no tienen ninguna validez. “Eso es una respuesta de un político”, subrayó al encabezar un acto por el 88 aniversario del nacimiento del líder perredeísta José Francisco Peña Gómez.



De igual modo, señaló que en toda la República Dominicana se percibe desarrollo impulsado por el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, y que lo demás “es pura teoría”.



Sector eléctrico



Hipólito Mejía reconoció lo difícil que ha sido para las distintas gestiones de gobierno manejar el tema eléctrico, y aprovechó para apostar por la energía renovable.



El expresidente criticó que los gobiernos del PLD no hicieran “nada” para desarrollar la energía limpia, cuando en el país se puede aprovechar el sol y el viento para producir energía renovable.



“El tema de la electricidad es un tema palpitante y difícil. Obviamente, ningunos hicieron nada con la energía eólica ni la solar, cuando aquí hay viento y sol toda la vida, y no hicieron nada, y muchos de ellos privatizaron ese sector”, sostuvo.



Sobre la construcción de otras plantas Punta Catalina, como propuso Danilo Medina para resolver el problema eléctrico, cree que eso es “casi imposible” debido a los costos que tendría, y recomendó mejor invertir en energía renovable.