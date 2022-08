En los hogares de paso se someten a menores de edad a maltratos y castigos como hacen en las cárceles

Toma de decisiones antijurídicas, fugas constantes, falta de continuidad de programas por escasez de recursos y el tratamiento de regeneración utilizado en niños y adolescentes en muchos hogares del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) merece ser revisado debido al alto nivel de rebeldía en adolescentes que se encuentran dentro del sistema.



El principal programa de protección para la niñez y la adolescencia del Estado se mantiene acéfalo en medio de una urgente necesidad de ser revisado debido a la desnaturalización de sus políticas de trabajo. El equipo de investigación de “Desclasificado con Addis Burgos” hizo un seguimiento de casos que revelan un descuido sistemático.



El hogar de acogida en Jarabacoa, del cual todavía se mantiene un expediente judicial abierto en la fiscalía de La Vega ,fue intervenido cuando hace más de un año se denunció maltratos hacia las niñas, un cuarto de tortura, fugas permanentes y una alimentación descuidada.



Sin embargo, denuncias actuales confirman que persisten las irregularidades, tanto así que la última fuga se produjo hace apenas tres meses. Las adolescentes del hogar de La Vega suelen hacer desórdenes golpeando ventanas y vociferan sus inconformidades en lo más parecido a un “motín carcelario”.



Según la investigación de la Fiscalía de La Vega, de junio de 2021, el personal de la casa de acogida con 97 niñas y adolescentes las maltrataba con agresiones físicas, verbales y las encerraban en un cuarto de aislamiento como método de castigo, donde eran también amarradas.



Los antecedentes de irregularidades en esta casa de acogida, ubicada en una zona apartada de Jarabacoa, no son recientes. Hay denuncias del 2014, 2016 y 2018 y ahora también del 2022. En torno a las fugas y supuestos maltratos hacen alertas que en ocasiones, según quejas, no son atendidas.



“Ahí hay un abuso muy grande, porque ahí las más grandes, las que tienen rango, quieren abusar de las más chiquitas, les dan golpe, las aruñan. Si usted a ellas no les hace los favores como escaparse de madrugada a comprarle cigarrillos, ir a los puntos donde ellas quieren que usted vaya, la matan a golpe, las desfilfarran y le hacen de todo”, relata una joven que se escapó del hogar de paso de Jarabacoa.



“Y las mujeres de allá, la que los cuida, no hacen nada. Mejor, a uno mismo, a los que se van hacer los mandados a ellas, por miedo a que le den, lo entran en un cuarto, lo esposan, lo dejan ahí los días que ellos quieran trancado, sin bañarse, solamente pasándoles la comida malísima que dan ahí”, continuó diciendo.



Las denuncias por manejo cuestionable de Conani no cesan. Ese desorden también se denota en otros hogares. Hay que recordar cómo hace unos meses fue cerrado un hogar en Monte Plata luego del embarazo de una de las internas. Todo indica que los niveles de vigilancia de este hogar mixto no fueron suficientes.



Si bien pudo ser más rigurosa la supervisión de Conani a este centro, el error se intensificó al ser intervenido. El allanamiento sorpresa se produjo con un aparataje policial traumático para los 19 niños y niñas que se encontraban en el hogar.



Otro caso es el manejo dado a la fuga de un niño del hogar ubicado en Guerra. El país se enteró, cuando la madre salió públicamente a reclamar ¿dónde estaba su hijo? Debido a que no fue notificada pese a que se encontraba en condición de riesgo y desprotección, relata la investigación.



Denuncia tráfico de influencia



El trabajo de reinserción y tratamiento de adolescentes cuyas intervenciones judiciales requieren la activación del trabajo de Conani, ha sido ampliamente cuestionado por expertos en la materia.



Un caso reciente provoca cuestionar el informe de esa entidad respecto al caso de dos niños cuya custodia fue entregado al padre actualmente encargado de la Dirección General de Aduanas en la provincia de Samaná.



Eily Gómez, madre de los niños de ocho y cinco años, plantea que en varias ocasiones se dirigió a la fiscalía por incumplimiento del padre respecto a la manutención y aunque tuvo en su poder dos órdenes de arresto que nunca se ejecutaron, el caso cambió de rumbo cuando llegó al despacho de Conani en la provincia.



Señala que el aumento de la pensión hizo sentir al padre desafiado y desde ese momento inició una batalla para conseguir la custodia exclusiva de los niños. En ese proceso la fiscalía requirió del órgano rector de las políticas de niñez un informe socio familiar que la denunciante asegura fue manipulado.



“Yo vivo con mi mamá y yo le dejaba mis hijos los sábados a mi mamá, para yo estudiar, para yo darle un mejor futuro a mis hijos y si yo no se los dejo a mi mamá ¿quién me los va cuidar?”, relata Gómez al referir que mientras tenía la custodia compartida, el padre de los niños no solo no cumplía con sus obligaciones financieras, tampoco con el rol de padre presente en sus vida: no los llamaba ni los visitaba si quiera en momentos de enfermedad.

Tres directoras en menos de dos años

En dos años esa institución han tenido tres directoras Greiby Peña, salpicada por acusaciones del Ministerio Público por supuesta corrupción administrativa, Paula Disla cuya designación en otra posición del estado dejó muchas preguntas debido a que se entendía tenía todo el perfil del cargo pero fue llevada a otra posición sin explicaciones, y, Ana Cecilia Morún Solano quien renunció recientemente. Según su documento, la decisión se fundamentó en que requería funciones menos demandantes, aunque esta carta puede que no esté dejando ver todas las caras de la moneda.



El presupuesto aprobado para este año a la institución es de RD$ 1,510,783,124.00. de los cuales según su ejecución presupuestaria es RD$585,565,700.00 O sea, 38.7% de sus ingresos están destinados a salarios fijos, más del 50% del presupuesto se invierte en: servicios básicos, viáticos al equipo logístico, en otros.