El hombre que mató su madre en Jaya explica por qué lo hizo

Un hombre que mató a su madre a machetazos e hirió de gravedad a su hermano en el Distrito Municipal de Jaya, afirmó que lo hizo «sin su consentimiento» ya que «una voz le dijo que matara a todos los que hablaban de él».

El hecho sucedió en el distrito municipal de Jaya, San Francisco De Macorís, provincia Duarte.

Al ser cuestionado por las razones que mató a su madre y causó heridas a su hermano, Felix Nuñez González dijo que «no recordaba nada». Asimismo, dijo que si si era verdad que él había le había quitado la vida a su progenitora, él no lo vio. «Desde que me levanté se me metió una cosa y una voz me iba indicando todo lo que debía hacer».

“La voz me dijo que cortara a mi hermano porque ese violó a su hija y lo niega. La voz me dijo que no tomara café y que les quitara la vida a todos de a chín a chín» dijo el victimario quien se encuentra el hospital regional Universitario San Vicente de Paúl, tras la paliza que recibió por la comunidad.

El agresor reveló que era despreciado por su familia y que lo trataban mal. También relató que una vez su propio hermano le echó gasolina encima para quemarlo.