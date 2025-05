Nueva York, Estados Unidos. Recientemente, el Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS), mostró de forma exitosa, en el evento “Dominican House Fest”, todo el contenido y su capacidad tecnológica para brindar servicios médicos de calidad, seguridad, calidez y humanismo.



Esta calidad centrada en el paciente los distingue como hospital docente con atención esmerada y con la rigurosidad que implica, convirtiéndolo en el primer gran hospital certificado por Accreditation Canada y digital del país.



En este sentido, el HOMS ha desarrollado múltiples servicios para atender a una comunidad más longeva y que demanda servicios de atención de calidad. Por esta razón, han cumplido con más de 1,000 criterios de seguridad sanitaria, que se asumen rutinariamente. Entre estos departamentos acreditados se encuentran el Centro Cardiovascular, el Centro de Estudios Digestivos, el Centro Renal, el Centro Cirugía Robótica, el Centro de Cáncer, el Centro de Imágenes Diagnósticas, el Instituto Bariátrico y Metabólico (Meta Integra), el Instituto SAMADI-HOMS, el Centro de Terapia y Rehabilitación, el Centro de Trasplante de Órganos, Evaluación Médica Preventiva, Global Services (Pacientes Internacionales) y la Unidad del Paciente Crónico.



Igualmente, la institución ha cumplido con el plan inicial de dotar a la República Dominicana y sus compatriotas en el exterior, de un hospital vanguardista.



En este sentido, en la conferencia “Turismo de Salud, Seguridad y Calidad Centrada en las Personas”, Abraham Méndez Rosario, director de comunicaciones del HOMS, abordó las fortalezas del sistema de salud dominicano como propulsor de confianza y oportunidad para la comunidad dominicana del exterior.

Juan V. Cabral, Abraham Méndez Rosario, Adalgiza Gómez y Mercedes Taveras.

“El HOMS reitera su compromiso con todos los dominicanos en el exterior, un centro de salud de tercer nivel, con un cuerpo médico profesional multidisciplinario y equipos especializados para atender enfermedades de alta complejidad, es decir, diagnósticos precisos, basados en evidencia científica y experiencia probada”, indicó Méndez Rosario, director de comunicaciones.



Recordó que la República Dominicana cada día avanza más en el sector salud e indicó: “El HOMS realiza cirugías robóticas desde el año 2014, más de 1,700 a la fecha, siendo pioneros. Se realizaron en 2024 más de 5 millones de pruebas diagnósticas, 300 casos de tinción celular en patología cada 50 minutos. 130 trasplantes de riñón intervivo, más de 50 mil atenciones en emergencias, más de 8,000 estudios digestivos, más de 30 trasplante cadavéricos, el inicio próximamente de trasplante de medula ósea.

Acompañados de segunda opinión con la importación de conocimientos con doctores internacionales”.

Concluyó expresando: “Cuando tienes salud garantizada, el retorno a tu país no es un riesgo, es una oportunidad. El HOMS hace de la República Dominicana un lugar donde vale la pena invertir y vivir”.



El HOMS estuvo representado por el señor Luis Núñez, miembro del Consejo de Administración; Eleazar Bueno, representante del HOMS en New York; Mercedes Taveras, asistente del director general y presidente del Consejo de Administración, Dr. Rafael Sánchez Español; Adalgisa Gómez, representante del Instituto Metabólico y Bariátrico (Meta Integra), y Juan Víctor Cabral, director de mercadeo del Home Health and Wellness Center (Residence Inn by Marriot), del HOMS, respectivamente.