El Gobierno anunció un plan de movilidad que contempla grúas para mal estacionados y 700 nuevos agentes de Digesett

A partir de un estudio del BID que reveló que el congestionamiento le cuesta al país 180 millones de dólares al año y que los ciudadanos pierden miles de horas durante sus desplazamientos diarios, el Gobierno anunció ayer un compendio de medidas que buscan mejorar el tránsito y la movilidad en el Gran Santo Domingo, entre las cuales se contempla un cambio de horario escalonado para los servidores públicos y restricciones de giro a la izquierda en 30 intersecciones.



Durante la presentación del plan “RD se Mueve: El Cambio en el Tránsito Empieza Contigo”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó que el horario para el sector público será, en un primer grupo, de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y un segundo bloque, de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde.



En instituciones de atención ciudadana que reciben más de mil visitas diarias, se implementarán turnos extendidos de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 2:00 de la tarde a 9:00 de la noche.



Grúas y 700 agentes Digesett



Entre las acciones concretas que contiene el plan de movilidad urbana, figura la regulación de los estacionamientos en la ciudad con el programa “Parquéate Bien”, la reordenación de los perfiles viales y mejor señalización. Para ello, habrá un mayor régimen de consecuencias para todos aquellos que violen las disposiciones, con grúas que saldrán a partir del próximo lunes 23 de junio para mover de las vías a todos los que se estacionen en lugares incorrectos.



En ese mismo contexto, para la fiscalización, se incorporan más de 700 nuevos agentes de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett) a las labores de patrullaje en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, que llevarán consigo más de 600 cámaras corporales en una primera etapa.

Desde ayer, agentes de la Digesett tenían la responsabilidad de salir a las calles, para sensibilizar, sociabilizar y multar. A este plan se incorpora el nuevo centro de retención vehicular, que ya fue inaugurado para llevar hacia allí a todos los remolcados.



En la presentación del plan, que estuvo a cargo de Alexandra Cedeño, directora de Movilidad del Intrant, se comunicó que además se estarán gestionando los horarios en vías principales con el fin de agilizar el tránsito vehicular en momentos claves del día, especialmente durante las horas pico.



En el acto, que tuvo lugar en el hotel El Embajador de esta capital, también se anunció la incorporación del nuevo corredor Independencia, que aunque no se informó la fecha de inicio, se adelantó que las nuevas unidades se encuentran en camino.



El 30 % del parque vehicular se mueven en el DN



Durante la presentación del plan, la directora de Movilidad del Intrant, refirió que, de acuerdo con un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el congestionamiento vehicular representa un 0.67 %, del Producto Interno Bruto, que se traduce en 180 millones de dólares anuales.

“O sea, eso no cuesta la congestión, eso no cuesta el tiempo que perdemos en el desplazamiento”, enfatizó.



La funcionaria del Intrant sostuvo que el 30 % del parque vehicular del país se mueve diariamente en el Distrito Nacional. Dijo que más de un millón de vehículos transitan en horas pico en la capital, pero que en todo el Gran Santo Domingo se movilizan tres millones diarios.



Indicó que más del 42 % de estos desplazamientos son vehículos particulares y que todos coinciden en que en la mañana, de 7:00 a 8:00 de la mañana, van al trabajo o a estudiar y luego, en la tarde, de 4:00 a 7:00 de la noche, se encuentran en el regreso.



Por esas razones, la directora de Movilidad del Intrant, Alexandra Cedeño, precisó que este plan trabajará en los corredores principales que conectan y entran al corazón del Distrito Nacional. Los corredores serán la John F. Kennedy, 27 de Febrero, Malecón de Santo Domingo, Avenida México y Máximo Gómez, en los que diariamente los ciudadanos se toman más de una hora en el desplazamiento de un viaje.

Se analizaron 120 intersecciones, 123 cruces y 30 aforos



La estrategia “RD se Mueve” está respaldada por un estudio realizado por la empresa consultora Imtraff, que analizó más de 120 intersecciones, 123 cruces semafóricos, 30 aforos, 220 horas de video y aplicó más de 3 mil encuestas de origen y destino. El diagnóstico concluyó que el sistema de transporte es insuficiente, hay incumplimiento generalizado de las leyes de tránsito y deficiencias en la sincronización semafórica.



Según el ingeniero Federico Rodrigues, socio fundador de Imtraff, con este plan se espera que haya un 23% de aumento en la capacidad de las vías; un 24 % de aumento de la movilidad en las intersecciones; disminución en un 17 % en los retrasos en los principales ejes viales y disminución en un 20 % en los emisión de Gases de Efecto Invernadero.



Federico Rodrigues indicó que entre las recomendaciones de la empresa figura reordenar la señalización y reglamentación de la circulación en las calles; optimizar las fases de los semáforos de cruces claves en el Distrito Nacional; transformar 11 vías principales para mejorar los flujos con rutas alternas, cierre de cruces irregulares y control de giros y paqueos para evitar interrupciones y creación de pares viales para mejorar la movilidad.



La estrategia fue presentada con la participación del Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas, Digesett, Ayuntamiento del Distrito Nacional, Comipol, Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (Opret), OMSA, RD Vial, Parquéate RD, y los fideicomisos Fitram y Fimovit, entre otras entidades vinculadas al sistema de movilidad.

Autoridades del Intrant y miembros del Gabinete de Transporte presentaron ayer el plan de movilidad que será puesto en marcha.

Firma de acuerdo para colaboración con NY

Durante el evento, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (Intrant), Milton Morrison, firmó un acuerdo de colaboración con el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York, representado por Idonis Rodríguez, para el intercambio de experiencias y asesoría en materia de movilidad urbana.



Junto a esta estrategia va de la mano el sistema integrado de transporte. Para ello, se mencionó la instalación de los vagones en un mes para ampliar la capacidad tanto de la línea 1, como la línea 2 del Metro de Santo Domingo, a fin de acabar con las filas que se han generado en las estaciones.

Cámaras

Los agentes de la Digesett se auxiliarán de 2,000 cámaras de las calles y 600 que serán corporales