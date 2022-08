El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, informó ayer a elCaribe que revisan el Plan Nacional de Registro de Motocicletas.



Beras adelantó que pronto harán un anuncio referente a esta iniciativa que forma parte de la Estrategia de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”, y que se implementa desde el cinco de junio del pasado año 2022.



Asimismo, como parte de las noticias que eventualmente se darán a conocer, la mañana de ayer Beras se reunió con el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa con el objetivo de coordinar acciones relacionadas con el registro de motores.



19 mil motores por día deben registrarse para cumplir plan



Unos 19 mil 522 motores deben registrarse por día para cumplir con el Plan Nacional de Registro de Motocicletas previo a que termine el presente año 2022 y así estar al día con la ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que establece de obligatoriedad, el uso del casco protector rotulado con la placa de la motocicleta, así como la obtención de la licencia de conducir categoría uno.



La medida se adoptó tomando en cuenta la existencia de motocicletas que por varias razones no están identificadas con la placa, ni los documentos correspondientes, entonces, se procedió al registro bajo la responsabilidad del usuario.



El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) informó a elCaribe que hay registrados en esa iniciativa hasta la fecha 649 mil 095 motores.



El más reciente informe del Parque Vehicular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detalla que en el país hay inscritos 2 millones 874 mil 590 motocicletas, lo que significa que el porcentaje registrado es apenas de un 23 por ciento y restaría un 77 por ciento de estos vehículos, por estar al corriente con este plan.



De la semana pasada hasta ayer sólo hubo un registro de 6 mil 206 motores.



Esta implementación no se lleva a cabo en todo el territorio nacional. Su plan piloto se inició en el populoso sector Cristo Rey, ubicado en el Distrito Nacional y en Santiago.



A medida que pasaron los meses se fueron integrando otros sectores y puntos para realizar este proceso, donde el usuario de motos debería llevar consigo su cédula de identidad, motocicleta, casco y recibo de pago de la licencia categoría uno, que corresponde a este tipo de vehículo.



Si usted no ha registrado su motor puede ir a los siguientes puntos:



El Intrant colocó en su portal web los puntos de registros de motocicletas activos para esos fines.

La institución de tránsito comunicó que en el Gran Santo Domingo están los centros habilitados en el parqueo de la sede del Intrant en el Estadio Quisqueya, las oficinas principales de licencias de conducir y el Parque del Este.



En la provincia de Santiago los ciudadanos pueden ir a Bella Terra Mall y las oficinas del Intrant-Obras Públicas.



Mientras que en San Cristóbal, en su Polideportivo, en San Juan; Estadio Municipal de San Juan de la Maguana, en San Francisco de Macorís; Estadio Julián Javier, La Vega; Palacio de los Deportes Fernando Teruel y en La Romana; en la oficina del Intrant, en horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Punto de registro del Distrito casi vacíos

Sin filas ni tumultos se observó ayer el ambiente en el punto de registro de motocicleta del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), situado en el Estadio Quisqueya. Sin filas, ni tumultos se observó ayer el ambiente en el punto de registro de motocicleta del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), situado en el Estadio Quisqueya. A diferencias del escenario que imperaba hace unos días en ese lugar, este centro luce despejados sin contratiempos y con la presencia de unos pocos usuarios de motos que buscan ponerse al día. Este ambiente luce así, pese a desde el 15 de julio La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), empezaría a fiscalizar.