Las autoridades de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) sostuvieron hasta la una de la mañana de ayer que el ojo del huracán Fiona no tocaría directamente el territorio nacional y que lo más próximo que pasaría sería entre 15 y 35 kilómetros de Cabo Engaño, al este de la isla.



Esos datos están contenidos en el boletín número 15 de las 7:00 de la noche del domingo. En la rueda de prensa de los organismos de socorro a las 7:55 p.m., la directora de la Onamet, Gloria Ceballos, dijo que “entre 10 y 30 kilómetros se podría aproximar el centro en el extremo este del territorio nacional”.



Finalmente, lo que ocurrió fue que el ojo del huracán categoría uno impactó directamente la provincia La Altagracia alrededor de las 3:05 minutos de la madrugada de ayer, según el boletín 16. El ojo pasó también por Hato Mayor, El Seibo, La Romana y Samaná.



“Fiona hace impacto por cabo San Rafael en la Altagracia aproximadamente a las 3:05 a.m. las imágenes satelitales y del radar meteorológico registraron el momento en que se produjo el impacto del huracán Fiona por Cabo San Rafael con vientos de 140 kph y ráfagas superiores”, publicó el organismo en su reporte.



Para el meteorólogo Jean Suriel, el hecho evidencia la necesidad de los radares que son de utilidad tanto para los pronósticos meteorológicos como para la aviación. Cuestionado de si el radar que está instalado en Punta Cana serviría para pronosticar el cambio de dirección que dio el fenómeno tras la salida de Puerto Rico, sostuvo que esa información estuvo disponible, pero que no es de dominio público.



“El radar de Punta Cana pudo captar estas imágenes del huracán Fiona, pero no fue de dominio público, solo fue utilizada en la Oficina Nacional de Meteorología para hacer sus análisis y sus perspectivas, pero ahí está la debilidad de que esa información debe ser de dominio público porque las imágenes satelitales son fundamentales y muy valiosas, sin embargo, se actualiza cada 15 minutos, pero la imagen de radar muestra donde se encuentra en el momento”, explicó.

Radar no funcionó por falta personal calificado

El presidente de la Asociación Dominicana de Aviación General (Adac), Francisco Díaz, sostuvo que ciertamente hay un radar doppler instalado en Punta Cana, pero que no está conectado a la internet para que todos los meteorólogos tengan acceso a la información ni tampoco a los radares de la región. Sostuvo que la explicación que dan las autoridades de la Onamet y del Instituto Nacional de Aviación Civil (Idac) es que no hay personal entrenado para administrar y manipular esos equipos que fueron instalados en mayo pasado. Dijo que es un tema que amerita respuesta lo antes posible.