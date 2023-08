Email it

Luego de varios intentos por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocer el juicio en contra de los imputados en el caso Super Tucano, ayer se pudo iniciar el proceso judicial.



Sin embargo, el proceso inició con la presentación de incidentes por parte de las defensas de los cuatros imputados (tres personas y dos empresas), acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.



La barra técnica del mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; del coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y del empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las firmas 4D Business Group y Magycor, solicitaron al tribunal la extinción penal del caso por vencimiento del plazo máximo.



Ahora el tribunal, integrado por integrado por los magistrados Keila Pérez Santana, Elías Santini y Arisleida Méndez (presidenta), deberán acoger o no el pedimento. El tribunal fijó la decisión para el próximo 14 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.



Pepca: buscan dilatar el proceso



Esta solicitud por parte de la defensa de los encartados, no fue bien vista por representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).



La procuradora de corte, Mirna Ortiz, sostuvo que más de un 90% de las dilaciones en el proceso del caso Super Tucano, han sido provocadas por los acusados de este caso.



Dijo que el órgano acusador explicó ante el tribunal cómo han sido las dilaciones tratadas por los tribunales y, sobre todo, por los acusados, quienes, según ella, “han provocado más de un 90% de las dilaciones de este proceso”.



“Para pretender al día de hoy beneficiarse con una prerrogativa de la ley, que es el vencimiento por el plazo máximo”, explicó la coordinadora de Litigación de la Pepca.



Expediente



El Ministerio Público señala en su acusación que los procesados recibieron sobornos por parte de la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para ser escogida como la suplidora de ocho aviones de combate, denominados Super Tucano, en el año 2007.



La Pepca acusa al grupo de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.



El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. En junio de este año, las juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon no culpables a los imputados de la realización del soborno que habría pagado en el país la empresa Embraer para la compra de los aviones Súper Tucanos.



Inmediatamente el Ministerio Público apeló al veredicto y en junio del presente año, la Corte de Apelación anuló el fallo que descargó a los imputados y ordenó “la celebración total de un nuevo juicio” en el caso Super Tucano.



El pasado 4 de agosto, el inicio del nuevo juicio de fondo del caso Super Tucano fue aplazado para el 17 de este mismo mes, después para el 21 y posteriormente para este lunes 28 de agosto, luego de que el tribunal acogiera peticiones de las defensas.

Lo que pide el Ministerio Público a cada imputado

El Ministerio Público durante el juicio anterior pidió al tribunal la imposición de 10 años de prisión para los imputados Peña Antonio, Piccini Núñez y Aquino Hernández, por la comisión de los delitos que les fueron atribuidos. Igualmente, solicitó el pago de una multa consistente en US$7 millones.

El órgano persecutor también solicitó contra cada una de las compañías el pago de una multa de 100 salarios mínimos.