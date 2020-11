Inauguran ampliación de muelle Punta Caucedo

Boca Chica. El presidente Luis Abinader asistió ayer al acto de inauguración de la ampliación del muelle DP-World en el Puerto Multimodal Punta Caucedo, con una inversión de 114 millones de dólares y mediante la cual se generarán más de 500 empleos directos.

El jefe de Estado proclamó que el progreso no se detiene en República Dominicana y que el Gobierno no para, tras manifestar el interés que tiene esta administración de que Punta Caucedo se convierta en el HUB Regional de las Américas. “El proyecto es ambicioso, pero tenemos todos los elementos a nuestro alcance para hacerlo posible y que se convierta en una realidad que relance y potencie nuestra economía, la posicione mejor en un futuro no muy lejano y genere empleo de calidad”, expresó.

En ese contexto, sostuvo que quiere convertir al país, con proyectos como ese, en aliado estratégico, colaborando en los nuevos planes de expansión y de futuro, y contribuyendo para implementar nuevas fuentes de crecimiento y desarrollo en el país. El Sultán Ahmed Bin Sulayem, CEO y Chairman de DP World, reafirmó el compromiso de la empresa de contribuir con la creación de nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo en el país. “Durante mucho tiempo en DP World, hemos reconocido el gran potencial de la República Dominicana. Por eso, nos sentimos sumamente complacidos de que nuestros planes de desarrollo de nuestro negocio, complementen tan perfectamente la visión que tiene el presidente Luis Abinader”, dijo.