El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) incineraron unos dos millones de productos no aptos para el consumo humano.



Los productos fueron incautados durante operativos realizados en diferentes provincias del país por ambas instituciones.



La incineración fue encabezada por el viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, en representación del ministro Víctor –Ito- Bisonó; el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, y el director de Ceccom, General de Brigada del Ejército, César A. Miranda.



El viceministro Pérez Fermín, quien habló al finalizar la destrucción de los productos, manifestó que en estos operativos fueron retirados del mercado un millón 862 mil 306 productos, entre los que se encuentran cigarrillos, puros, medicamentos, estimulantes sexuales, ron, whisky, gaseosas, refrescos, entre otros.



Resaltó el trabajo realizado por Pro Consumidor, Ceccom, Dirección de Aduanas, Ejército Nacional, Dirección de Inteligencia del Ejército (G-2) y el Ministerio Público en la incautación de estos productos que atentan contra la salud de los consumidores.



Manifestó que sin el apoyo de estas instituciones no hubiese sido posible la incautación y destrucción de estos productos, al tiempo que anunció que seguirán trabajando en esa dirección “para que la sociedad pueda acceder a mercancías que no constituyan ningún peligro a la hora de consumir estos productos”.