El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, a partir de hoy se cambiará el pliego de requisitos para que en el almuerzo escolar que se sirve en las escuelas de la tanda extendida se incorpore el pollo de origen cien por ciento dominicano.



El funcionario precisó que la medida será aplicada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) en todos los centros educativos.



“Yo conversaba con el presidente y me decía que hay un movimiento de algunos precios pero que no son avícolas y yo le dije que hay una estabilidad en el pollo con tendencia a la baja”, explicó.



“Y antes de venir para acá, hablé con Víctor Castro, el director del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y le pedí que ponga en el pliego de requisitos para el desayuno y el almuerzo escolar que diga lo siguiente ‘solo queremos pollo de origen dominicano, cien por ciento dominicano’ y me dijo que, aprobado, que el lunes cambia ese menú para la tanda extendida”, agregó.



El ministro Cruz emitió esas consideraciones, durante un encuentro con la Junta Directiva y miembros de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), en el contexto de la inauguración de la Feria Agropecuaria Nacional 2025, en el que se le entregó una placa de reconocimiento, por su compromiso y aportes al sector.



Expresó que los avicultores pueden continuar contando con la gestión del presidente Luis Abinader para impulsar ese pujante sector de la Economía dominicana.