Indignación por golpiza a un joven en universidad de SFM que se hizo viral

Las redes sociales estallaron en indignación luego que se hiciera viral el video de un joven que golpeó a un estudiante en una universidad de San Francisco de Macorís, luego de que este supuestamente hablara mal de su pareja.

El momento quedó captado en un video en el que se escucha al agresor reclamarle a la víctima, identificada solo como Edgar, el hecho de que hablara mal de su pareja, afirmando que tiene fotos y conversaciones que confirman que habló mal de la fémina.

Mientras, la víctima trataba de evitar la situación diciéndole que no se volverá a repetir. Sin embargo esto no evito que lo golpeara.

El agresor, identificado como Steven, pidió disculpas al agredido y a la universidad en donde ocurrió el bochornoso hecho.

La universidad se pronuncia

La Universidad Católica Nordestana (UCNE), lugar donde ocurrió el bochornoso hecho, rechazó la acción violenta. En consecuencia, suspendió al agresor, Steven Alberto, quien es estudiante de la carrera de arquitectura.

La medida la refrenda de manera provisional por el Consejo Disciplinario, hasta tanto se reúna la próxima semana, y determine la sanción definitiva.

«La agresión física o verbal a los miembros de la comunidad Ucneana en actividades ligadas a lo académico, dentro o fuera de la UCNE, puede tener como sanción: 1) Expulsión del semestre en curso; 2) No inscripción por uno o más semestres; y 3) Expulsión definitiva de acuerdo a la gravedad del hecho”, dice un comunicado.

La institución inició la investigación de lo acontecido, citando a las partes involucradas, para conocer todos los detalles y aplicar las sanciones correspondientes.

Estudiantes detuvieron al agresor

Por otra parte, un medio regional difundió el momento en que varios jóvenes enfrentan a Steven.

Cuestionado sobre el abuso, este dijo que ya le pidió disculpas a Edgar y que este las aceptó.

«Yo quedé bien con Edgar. Él también me dio. Lo que pasa es que no se ve en el video» alega el agresor.

Condena en las redes sociales

Entretanto, las redes sociales hicieron su parte haciendo viral el lamentable incidente y condenado la agresión. Palabras como «Edgar» (el agredido), «Steven» (el agresor) y «Carolyn» (la chica por la que se enfrentaron» se volvieron tendencia en la red social Twitter, con condenas firmes al suceso.

«Steven por privar en tiguere puede (y debe) ser expulsado de la universidad. Puede caer preso y, sobre todo y no menos importante; puede (y debe) ser botado por la Carolyn ya que este acto debe abrirle los ojos a ella para saber con quién comparte su vida«. «Edgar no debe aceptar una hipócrita disculpa de este abusador que lo único que procura es salirse con la suya, Edgar y su familia deben hacerse respetar poniendo en marcha la justicia penal contra Steven Alberto, si alguien conoce a Edgar, queremos asistirle gratuitamente«. «Nunca me ha gustado montarme en olas, pero Steven es un barbarazo. Su agresión es deplorable, pero se podía pensar que perdió los estribos. Su ‘excusa’ es aún peor, porque fue pensada, reflexionada. Eso muestra el tipo de persona que es» fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.