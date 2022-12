La Sociedad Dominicana de Infectología alertó este miércoles que en República Dominicana hay un número importante de personas que viven en condiciones de pobreza extrema y hacinamiento sin acceso al servicio de agua potable, siendo esta la población que sufrirá con mayor intensidad los efectos de la enfermedad diarreica bacteriana llamada cólera.

Clevy Pérez, presidenta de la organización, indicó que en Haití los más afectados son niños que provienen de familias de escasos recursos, ya que, cerca de un 40% de los afectados tiene menos de 14 años. Ante esta triste realidad que amenaza con impactar fuertemente a República Dominicana, sugiere que las autoridades del país la tomen en cuenta y busquen soluciones a corto y largo plazo.

Entrevistada en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, la especialista consideró que a largo plazo debe buscarse una solución definitiva al problema del cólera, empezando por garantizar que el cien por ciento de los hogares dominicanos tengan acceso al servicio de agua potable.

Indicó que el cólera es una enfermedad importada que se ha tenido en la historia de la isla, y que lamentablemente entró a República Dominicana después de provocar más de 300 muertes de personas en los últimos tres meses que lleva azotando al vecino país de Haití.

Dijo que, aunque las condiciones de República Dominicana y Haití no son iguales, en el país hay un número importante de personas en condiciones de pobreza que viven sin acceso a agua potable, siendo esta la población que sufrirá los efectos de esta enfermedad diarreica bacteriana llamada cólera.

En relación a la variedad de virus con síntomas similares como la influenza y el coronavirus, Clevy Pérez declaró que: “Estamos viendo pacientes que, por ejemplo, lo vimos hace poco con una influenza, ahora vienen con Covid o ahora vienen con virus sincitial respiratorio”.

Explicó que el virus de la influenza tiene la característica de que, al afectar los neumocitos del epitelio respiratorio, cuando ya está afectando varias células y el árbol respiratorio empieza a revitalizarse, los virus viables que quedan infectan a las células nuevas que han ido surgiendo.

“Por eso la gente a veces tiene la sensación de que la gripe me volvió. Pero no es que te volvió, es el mismo virus que estaba ahí, ya no tenía más células que infectar y al revitalizarse, entonces invade nuevas y eso hace que los síntomas se sientan nuevamente con mayor intensidad”, detalló.