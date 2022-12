Email it

El año legislativo 2022-2023 cerrará con decenas de importantes proyectos de ley sin lograr aprobación

El Congreso Nacional iniciará el año 2023 con decenas de iniciativas que reclama la población aún sin aprobar, entre ellas priorizadas por el Poder Ejecutivo y que pasan de dos décadas de estancamiento.

Esto sucede cuando falta poco tiempo para el próximo 12 de enero, último día de esta segunda legislatura ordinaria, que se inició el pasado 16 de agosto.



El Código Penal, que es una de esas piezas y considerada la más importante del cuatrienio, está sujeto a continuar en “prisión legislativa”, a pesar de que su informe favorable está listo desde la pasada legislatura. La normativa de ley, cuyo proponente principal es el diputado Elías Báez (PRM- municipio Santo Domingo Oeste), perime el 12 de enero del 2023 a la medianoche.



Otra iniciativa que cursa en la Cámara de Diputados y, aunque no vence al cierre de esta legislatura, quedará para el 2023, es el proyecto de ley de Agua. Su proponente es el legislador más longevo de las dos cámaras parlamentarias: Máximo Castro Silverio (PRSC-provincia Santiago).



La legislación es también una de las que más años lleva estancada en el Congreso y que es reintroducida de forma recurrente, sin lograr el acogimiento de los legisladores; la pieza tiene más de 25 años mendigando sanción.



Se suma a la lista de las “tomadas en consideración, pero olvidadas”, el proyecto de ley de Cámara de Cuentas, que tiene más de 10 años en el órgano parlamentario sin ser sacado a flote. A pesar de que se creó una comisión bicameral para trabajar y agilizar su conocimiento, presidida por el senador Milcíades Franjul (PRM-provincia Peravia), el pliego de ley también se quedará para la próxima legislatura.



Corren el mismo camino el proyecto que dispone la instalación de fuentes de energía renovable en edificios públicos y privados; el proyecto sobre registro y mantenimiento de infraestructuras públicas; la ley orgánica de fiscalización y control del Congreso Nacional; la ley de cheques de la República Dominicana y el proyecto que modifica la Ley 112-00, General de Hidrocarburos. Estas normativas legislativas pasan de 10 años y pertenecen al primer listado de las 37 iniciativas priorizadas del Poder Ejecutivo para el año legislativo 2022-2023, que luego fue modificado.



Aunque el proyecto de ley que reorganiza el sector de hidrocarburos en la República Dominicana fue sometido por el presidente Luis Abinader a principio de la pasada legislatura y va a perimir al cierre de esta, el 16 de marzo del 2011 el entonces senador de La Altagracia, Amable Aristy Castro (fallecido hace unas semanas) introdujo en el Congreso un proyecto que buscaba reformar la Ley 112-00. El legislador reintrodujo la pieza dos años después, sin tener éxito.



Leyes priorizadas



Luego de que el Poder Ejecutivo emitiera a principio del presente año una lista oficial con 37 iniciativas priorizadas (36 proyectos de ley y un contrato: el fideicomiso público Central Termoeléctrica Punta Catalina “fideicomiso CTPC”), en la segunda legislatura actualizó los datos y se centró en 18 proyectos de ley y un contrato (préstamo de US$ 60 millones, que fue aprobado).



Entre esas piezas siguen en el “círculo de espera”, el proyecto de ley de referendo consultivo y referendo constitucional aprobatorio, cuyo proponente principal es el diputado Julito Fulcar (PRM-Peravia); el que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (Diget), su proponente es elsenador Félix Bautista (FP-San Juan); y el de seguridad y defensa nacional de la República Dominicana, propuesto por la diputada Lourdes Aybar (FP-Distrito Nacional).



Tales normativas de ley no van a perimir el cierre de estos 150 días (tiempo que dura cada legislatura ordinaria), por lo que quedarán para el año legislativo que se inicia el 27 de febrero del 2023 y termina el 12 de enero del 2024.



De las 18 iniciativas legislativas que tiene como prioridad el Poder Ejecutivo corre el riesgo de perimir en enero próximo y deberá ser reintroducido el proyecto de reforma a la ley de Seguridad Social (Ley 87-01), cuyo proponente principal es el diputado Pedro Martínez (AP-diputado nacional); proyecto de ley de la función estadística pública y el sistema estadístico nacional, propuesta por los senadores Faride Raful (PRM-Distrito Nacional) y Franklin Rodríguez (FP-San Cristóbal); que modifica la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, proponente Junta Central Electoral (JCE); y el Código Electoral, sus proponentes son los diputados Miguel Bogaert (PQDC-provincia Santo Domingo) y Miguel de los Santos (Independiente-diputado nacional).



Leyes aprobadas



El Congreso Nacional aprobó y convirtió en ley iniciativas que tuvieron varios años sin progreso en las cámaras legislativas, como es la Ley de Extinción de Dominio (Ley 340-22), cuyos proponentes son los senadores Antonio Taveras (PRM-provincia Santo Domingo), Milcíades Franjul, Félix Bautista, Yván Lorenzo (PLD-Elías Piña) y José del Castillo Saviñón (PLD-Barahona).



También la Ley Orgánica de Regiones Únicas de Planificación de la República Dominicana (Ley 345-22), propuesta por los senadores Franklin Romero (PRM-provincia Duarte) y Félix Bautista; así como la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos (Ley 368-22), propuesta por los senadores Ricardo de los Santos (PRM-Sánchez Ramírez) y Félix Bautista; y el diputado Máximo Castro.



Otras iniciativas que los legisladores hicieron efectivas, a pesar de tener poco tiempo de ser introducidas, consideradas importantes por el presidente Luis Abinader son: la Ley que suprime la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales “Cdeee” y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana “Uers” (Ley 365-22), propuesta por el Poder Ejecutivo; y la que aprueba el Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023 (Ley 366-22), también del Poder Ejecutivo.



Asimismo se destaca la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial (Ley 339-22), propuesta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); y la Ley que, de manera provisional, grava con tasa cero en el Arancel de Aduanas ciertos bienes que afectan el costo de alimentos de la canasta básica (Ley 6-22), propuesta por el Poder Ejecutivo.

Podrían ser conocidas antes del 12 de enero

La Cámara de Diputados tiene un listado de varias iniciativas que fueron aprobadas en el Senado y podrían ser ratificadas en ese órgano legislativo antes del próximo 12 de enero. En una de las pasadas sesiones, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, explicó que consensuó con la Comisión Coordinadora de esa cámara algunos proyectos que fueron aprobados por los senadores, para sacarlos antes de la fecha indicada. Entre las normativas legislativas puestas en la agenda del día de la Cámara y que están pendientes de conocerse está el proyecto de ley de comercio marítimo, cuyos proponentes son los senadores Alexis Victoria Yeb (PRM-María Trinidad Sánchez) y Félix Bautista. En cuanto al proyecto de ley orgánica de régimen electoral, propuesto por la Junta Central Electoral y aprobado en el Senado, se estima que sea ratificado por los diputados antes de cerrar la legislatura. Al igual que en la Cámara Baja, en la Alta hay iniciativas cuya meta es sancionarlas lo antes posible.