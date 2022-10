Email it

El Gobierno trabaja en la incorporación de una red de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo con un presupuesto de casi 2 mil millones de pesos, así lo informó el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras.

“Ya levantamiento completo, la actualización de los estudios, la evaluación técnica y el presupuesto promedio para hacer una licitación se hizo, ya el presidente lo tiene en sus manos porque es una de las prioridades que él tiene. Y estamos buscando de donde se puede sacar el presupuesto para nosotros licitar en este año el proyecto. El presupuesto que nos tienen para la red completa de semáforos son casi dos mil millones de pesos”, explicó Beras durante una entrevista en el programa de Verdades al Aire.

Espera que la licitación se realice antes de que finalice el año 2022, indicando la importancia de este sistema que estudia el flujo vehicular del país.

“En la capital tú no tienes red de semáforo.. Yo no lo sabía, te lo juro que yo no lo sabía. Siempre hemos pedido semáforos inteligentes, que es un sistema que se programa y que estudia los flujos”, precisó el titular del Intrant al indicar que el centro semafórico de la 27 de febrero está cerrado.

Al referirse a los accidentes de tránsito que involucran vehículos de carga, Beras expresó que la entidad cuenta con un centro de control y monitoreo de alta tecnología para medir la velocidad con la que se desplazan esos vehículos.

“El que no tenga GBS no tendrá el permiso de transporte de carga que le emite el Intrant”, dijo

Precisó que todos los vehículos de carga deben de tener instalados el GPS, indicando que en el caso de las patanas, alrededor de 8 mil vehículos tendrían que tener replicados el GPS por un costo de 600 pesos mensuales.

“El centro de monitoreo lo terminamos. Lo vamos a presentar al público para hacer el tema de acopio de todas las unidades que hay, eso tomará un proceso. Lo que queremos monitorear es el exceso de velocidad y zonas restringida”

Sostuvo que el sistema monitorea el exceso de velocidad y el acceso a las zonas restringidas, con esto se fiscalizará al dueño del camión, quien seraá multado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

Llegada al Intrant

Indicó que los primeros meses que tiene en la institución le ha servido para definir la estrategia de los siguientes meses para poder resolver y avanzar en materia de transporte con los corredores, las rutas alimentadoras, el tránsito y la seguridad vial. Además de otros proyectos de la red semafórica.

“Encontramos una institución que está funcionando con un organigrama divorciado con lo que dice la ley 63-17. Reestructuramos porque con un equipo técnico no bien remunerado no se están obteniendo el nivel de los resultados que estás buscando. Nosotros reestructuramos al personal interno, es poco personal nuevo que ha entrado a la institución», manifestó.

Afirmó que el personal de la entidad es muy capaz en materia de tránsito. «Un personal muy valioso que lo que hay es que empoderar aún más para que pueda ser el trabajo que tienen que hacer».

Al ser cuestionado sobre la prioridad que representa el transporte para el gobierno, aseguró que esta gestión tiene el plan más impactante que ha tenido la República Dominicana en esa materia, entre los que cita, la ampliación de los sistemas de transporte colectivo como el metro y su extensión hasta Los Alcarrizos.

«El transporte representa el 30 por ciento del salario de los ingresos del ciudadano. Este es socialmente básico para que la gente pueda avanzar», manifestó.