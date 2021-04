Interno en cárcel de Puerto Plata teme agente penitenciario lo mate

Santo Domingo.- Un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe Puerto Plata denunció este miércoles que está sufriendo agresión física por parte de un agente penitenciario.

Raúl Jiménez Peña, quien fue condenado a ocho años de prisión por robo, identificó a su supuesto agresor solo como Fausto.

Explicó que el primer ataque en su contra se produjo hace dos meses mientras él estaba realizando el trabajo de limpieza y el agente se le acercó, le habló en tono agresivo y le pidió que se retirara del lugar sin razón alguna.

“Al otro día, a las 12:00 de día, cuando iba a trabajar, el agente me insultó, me llevó a la oficina empujándome y me dio una galleta porque le había contado a mis compañeros y a otro agente lo que había sucedido”, explicó vía telefónica a elCaribe el hombre de 51 años de edad.

Tras el hecho, se querelló ante el Juez de la Pena, Pedro Rafael Ulloa Mora, debido como interno se siente acorralado y teme por su vida, por lo que desea ser trasladado del penal.

Aseguró que no solo él está pasando por esa situación y que el agente en cuestión los trata como animales.