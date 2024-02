Dajabón, RD.- Autoridades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) detuvieron a un ciudadano alemán, al que investigan por supuesto abuso sexual y entrar a otros extranjeros irregular en el país.

Dieter Herbert Vollrath, al momento de ser detenido estaba acompañado por dos inmigrantes haitianos, identificados como ¨Jean y Fernandito¨, cuando transitaban por el callejón denominado los Piperos, en el municipio de Loma de cabrera.

El extranjero dijo que visitó la comunidad de Capotillo Dajabón, donde hizo amistades y que al cabo de un tiempo regreso el domingo para llevarle unos medicamentos a una niña menor de un año y que de repente fue apresado las autoridades.

«Estoy aquí y no sé porque, porque no he hecho nada, dijo el extranjero, al ser llevado esposado al palacio de justicia de esta ciudad», dijo.

Dice no entender porque en una frontera sobre se entiende no hay problema, puede ser detenidos, donde solo regreso de Manzanillo hacia Capotillo Loma de Cabrera.

Historial

En 2011 la fiscalía de Montecristi había recibido denuncias en contra de Herbert Vollrath, tras ser captado en cámaras sosteniendo relaciones sexuales con menores haitianas.

En 2018, el Tribunal Colegiado de Montecristi lo condenó a cinco años de prisión y al pago de 10 salarios mínimos, por explotación sexual en perjuicio de las menores.