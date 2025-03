El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor “Ito” Bisonó, advirtió que la actual pugna interna en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se está desarrollando de forma prematura, lo que podría poner en riesgo la gestión gubernamental.



“Creo que estratégicamente es un poco adelantado… el que va alante tres años antes se expone demasiado. Después hay que debatir, presentar propuestas y experiencia. Hay suficiente tiempo para eso”, expresó Bisonó durante una entrevista en el programa Siendo Honestos con Katherine Hernández.



El funcionario respaldó la propuesta de que los funcionarios que aspiren a cargos en 2028 deben renunciar a más tardar el próximo año, para garantizar que la gestión de gobierno no se vea distraída por intereses personales.



EE.UU. y RD: relación comercial fortalecida



Con respecto a la política comercial con Estados Unidos, Bisonó se mostró optimista tras el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre el azúcar del Central Romana, impuesta por la administración Biden en 2022.



“Estados Unidos está mandando una señal clarísima. Teníamos problemas para la exportación de azúcar, y hace una semana se levanta el impedimento”, explicó, destacando que esto evidencia el reconocimiento de República Dominicana como un aliado estratégico.



Bisonó aseguró que el país tiene una ventaja competitiva por su cercanía geográfica, estabilidad política y capital humano joven, lo que la convierte en un socio ideal para cadenas de suministro que buscan seguridad y eficiencia.



Semiconductores



Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su visión sobre el papel de República Dominicana en el ecosistema global de los semiconductores, industria prioritaria para EE.UU. en el contexto del proyecto America First promovido por Donald Trump. Bisonó fue claro al decir que esa política no representa una amenaza para los planes dominicanos.



“Estamos conscientes de que las fábricas de semiconductores estarán en los Estados Unidos, pero el complemento de esa producción tiene que estar cerca. Y ahí entra República Dominicana. ¿Qué buscan? Estabilidad, democracia, libertad y cercanía. Nosotros somos aliados, estamos preparados”, explicó.

Agregó que aunque la producción principal se concentre en EE.UU., el corte, prueba y ensamblaje requerirá aliados confiables en el entorno, y el país tiene las condiciones para cumplir con ese rol. “La política de Monroe del siglo XVIII, de ‘América para los americanos’, sigue vigente. Pero nosotros estamos alineados. No somos amenaza, somos parte de la solución”, concluyó.