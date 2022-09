La reconocida educadora y exministra de Educación aboga por una mejora en calidad docente y estudiantil

Con la frase de que “educar es enseñar a vivir mejor” para poder alcanzar los niveles de vida deseados, la académica y exministra de Educación, Jacqueline Malagón, aboga por la inclusión de la lectura en las escuelas, por una mejora en la calidad docente y por igualdad de derechos para todos.



La académica, de 81 años de edad, de los cuales ha dedicado 64 a la educación, y que además ha sido reconocida en múltiples ocasiones por los aportes que ha hecho al sector, refiere que una realidad por superar en el país son los niveles de pobreza que exhiben grupos vulnerables. Para eso, sostiene, se hace necesario fortalecer la educación, sobre todo en los primeros grados.



“Para salir de la trampa de la pobreza en las que están inmersos, en la que están atrapados esos grupos vulnerables, se hace con la educación que debe lograrse porque otra cosa es ser maleante, ser asaltante, ser asesino, ser narcotraficante, pero eso no es lo que queremos para la sociedad. Entonces, si no es eso lo que queremos para la sociedad, si queremos alejar los muchachos de ese tipo de conductas, tenemos que presentarle la oportunidad de una educación que será una educación que los enseñará a vivir mejor. Esa es una frase mía; educar es enseñar a vivir mejor”, afirmó durante una entrevista con elCaribe y CDN.



Malagón, quien fue secretaria de Educación durante el último gobierno de Joaquín Balaguer y que ha sido asesora de muchos gobiernos en temas educativos, será reconocida el próximo 20 de septiembre como miembro elegible a la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Esto por su larga trayectoria y sus aportes en el área en la que ya se ha convertido en un referente y un técnico de consulta. De igual forma, el 12 y 13 de octubre de este año se celebra la quinta Cátedra Magistral de Educación “Dra Jacqueline Malagón” en la Universidad Pedro Henríquez Ureña.



Escollos en la educación



En la entrevista que ofreció a este diario desde su hogar, citó los escollos que persisten en el sistema educativo dominicano, entre los que mencionó la calidad de la enseñanza de los maestros y los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes que han quedado en evidenciados en varios estudios y pruebas.



“El tema no es solo asistir a la escuela, el tema es asistir a una escuela buena, asistir a una escuela donde se aprenda, asistir una escuela donde el maestro abre los brazos, demuestra cariño, comprensión y les enseña las diferentes maneras. Es un maestro que tenga técnicas creativas, que motiva al estudiante, que los mantiene interesados y que en los primeros grados, y lo decía el nuevo ministro de Educación y estoy totalmente identificada con él, tenemos que concentrarnos en los primeros grados, llámese inicial y llámese primer ciclo de primaria porque esos son los grados donde los niños aprenden a leer y a pensar”, explica con voz pausada, pero con el peso de la experiencia.



Para la reconocida educadora, la escuela en la que se enseña a aprender y a pensar debe ser construida de nuevo porque considera que esto se ha ido diluyendo con el tiempo.



“Todavía yo voy a cumplir 82 años, me levanto a las 4:30 o 5:00 de la mañana y dedico de 45 minutos a una hora para leer lo que tenga pendiente de leer. Yo soy miembro de Diálogo Interamericano y de la Coalición Latinoamericana para la Formación Docente de Excelencia y por eso siempre me llegan libros”, reseña.



4 % de Educación vs calidad



En las últimas semanas, en el país revivió un tema sensible. Se trata del 4 % del Producto Interno Bruto destinado a Educación. Esto porque el Gobierno tenía intenciones de quitar más de 4 mil millones de pesos al Ministerio de Educación.



Al tocar ese tema en particular, Malagón calificó como desacertada esa pretensión -que luego fue descartada-, por el hecho de que el 4 % fue una lucha de todo un país. No obstante, la educadora cuestiona “¿en qué se ha traducido?” todo ese financiamiento.



“Yo pregunto: si tenemos el financiamiento por el cual luchamos, llámese el 4 %, y tenemos un maestro mejor pagado, que gritábamos por eso, ¿en qué se ha traducido?; ¿hay una mejor escuela?; ¿hay mejores aprendizajes?; ¿están los niños más alertas?; ¿están los niños recibiendo la educación que clamamos para todos de forma que la equidad reine, la justicia social impere en la educación que se ofrece?”, pregunta.



Y agrega: “¿el salario mejor que queríamos para el maestro es para el resultado que tenemos? Estamos en último lugar en todas las pruebas internacionales, tanto las regionales como las de PISA. Entonces, ¿han respondido con vocación, con entrega, servicio, con interés, con compromiso?; ¿han respondido todos los maestros? Digo que no, puedo decir que quizás muchos sí, pero en términos generales, no lo han producido”.



“Con el 4 % yo no sé si usar la frase de que no se le ha dado el mejor uso, pero me parece que es mejor decir que no ha tenido la efectividad en su uso para la cual luchamos”, apunta.



Modificación Ley General Educación



Jacqueline Malagón es una de las 20 personas que trabajan en la modificación a la Ley General de Educación, la cual, dice, debe llegar para normar cómo debe ofrecerse, aplicarse y compensarse la educación tanto en los niños que aprenden, como de los maestros que enseñan.



“En el caso de los maestros que enseñan, nosotros debemos ver cómo vamos a plantear una formación mejor como la que tenemos hasta ahora. Hay una universidad que lo está haciendo, que es la universidad que está produciendo los mejores maestros, que es el Isfodosu y nada más hay que ver lo que entran a la carrera docente. Entonces, si el Isfodosu puede hacerlo, tenemos que ver aquellas señales que nos dan los que forman en el Isfodosu, y las plasmamos como políticas en la ley para que todos los que van a otra universidad puedan aprender, se puedan formar, con la misma calidad del egresado del Isfodosu”, señala.

Academia de Ciencias de la RD la elige miembro

En un acto que tendrá lugar en la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el próximo 20 de septiembre a las 6:00 de la tarde, a Jacqueline Malagón se convertirá en elegible para ser miembro de número dentro de un grupo de científicos que cada cierto tiempo se reconocen y les rinden homenaje. Allí tendrá un discurso titulado “Resultados, Logros y Decepciones” que dice, está casi listo. Por otro lado, el 12 y 13 de octubre próximo se celebrará celebra la quinta Cátedra Magistral de Educación “Dra Jacqueline Malagón” en la Universidad Pedro Henríquez Ureña, de donde egresó con las mejores calificaciones de su promoción y discursó en la graduación de su grupo.