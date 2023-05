Email it

El coordinador político del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el pueblo ha bautizado al Gobierno como “el gobierno de los apaga estufas”.



El también vicepresidente de la FP dijo que en este país muchos dominicanos están pasando por situaciones difíciles, debido a que no tienen forma de comer tres veces al día.



En un recorrido por la provincia María Trinidad Sánchez, el dirigente político opositor recalcó una y otra vez, que llegó el momento de que este país tome un rumbo distinto, que tome el timón un hombre con experiencia de Estado, sensible a los problemas de la ciudadanía, y la persona más idónea se llama Leonel Fernández, refirió el también miembro de la Dirección Política de la FP.



“La realidad de este país es que la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que son los que menos tienen, no están prendiendo sus estufas y fogones, ni sus anafes, sencillamente porque el gobierno del PRM, se las apagó, y por eso es que el pueblo les ha bautizado como los apaga estufas” precisó.



Afirmó que el PRM, le vendió mil maravillas al pueblo cuando llegaran al poder, que iban a bajar los precios de los alimentos, los combustibles, mejorarían la seguridad ciudadana, es decir que viviríamos en Alicia el país de las maravillas, y hoy ante tantas vicisitudes por las que atraviesa el pueblo, ellos siguen vendiendo un bienestar irreal, que solo lo perciben y sienten los de arriba, es decir los popis.



Entre los juramentados figuran: Nelson Paulino, y Ney Mesa, ambos provenientes del PRM, Alexander Pereira, Ray Martínez, Pedro Díaz, Evelyn Díaz, Antony Díaz, Pedro Mercedes Brito, Aurelio Brito, Domingo Canario, Grenny Hilario, Kelvin Vilorio, entre otros militantes.