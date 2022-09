El dominicano Josué Medina Vásquez ha llamado la atención de los medios de comunicación de Dinamarca desde el año 2014 no solo porque se convirtió en la pareja del presidente del Partido Popular Conservador de esa nación, también porque dijo ser sobrino del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.



Las interrogantes por conocer si realmente era quién dijo ser, motivaron a que desde hace dos meses, al menos dos equipos de periodistas vinieran su tierra natal para corroborar las historias que su esposo, Søren Pape Poulsen, hoy posible primer ministro de esa nación, ha contado a los medios de comunicación, el parlamento y grupos claves en el quehacer político danés.



Josué se fue a Dinamarca hace aproximadamente 10 años y conoció a su esposo con quien inició una relación dada a conocer públicamente en el año 2014. Esto causó gran revuelo porque en ese momento el presidente del partido dijo públicamente que es gay: en el 2021 se casaron.



De padre con base de fe cristiana, especialmente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la cual él se bautizó cuando era adolescente, Medina Vásquez, quien nació en Venezuela es ahora el centro de una nueva polémica que le costaría su matrimonio: mintió a su esposo respecto a su núcleo familiar y creencias religiosas.



Su esposo dijo que él era de la comunidad judía y que creció en la sinagoga junto con su abuela cuando la verdad es que desde Venezuela, lugar donde nación, hasta cuando sus padres retornaron a este país y se establecieron en el barrio Gran Poder de Dios del municipio Los Alcarrizos, ellos pertenecían a la iglesia adventista. De hecho fueron fundadores de la iglesia en esa localidad según reconoció el cuerpo de ancianos de la congregación.



“Algunos días son más difíciles que otros. Hoy es uno de esos días. Josué y yo estamos rompiendo. Se ha escrito mucho sobre mi vida privada, etc, durante un periodo de tiempo. No quiero ir más lejos en esto, pero solo decir que ambos estamos de acuerdo en que nuestro matrimonio se ha terminado y deseamos lo mejor el uno al otro mientras continuamos en el viaje de la vida. No tengo nada más que decir a los medios de comunicación. Pedir comprensión aquí”, publicó Pape Poulsen en su cuenta de Facebook.



La familia de Medina Sánchez desde hace años tenía conocimiento de que el joven estaba diciendo esto pero no le prestaron atención y tras mucha insistencia de los periodistas, decidieron que Carlos Salcedo, abogado de Juan Alexis Medina, asumiera la vocería y dijera que Josué “no es ni pata ni garrapata” de ellos.



La comunidad judía en el país afirmó “no es de nuestra comunidad”.

¿Quién es Josué Medina?



El joven dominicano quien se convertiría por primera vez en el primer caballero de esa nación y tendría funciones de representación y participación en programas conyugales oficial durante visitas de estado y viajes ministeriales, tiene una trayectoria en dominicana que todos recuerdan con una sonrisa.



Sus padres, quienes no tienen ningún vínculo con la familia de Danilo Medina, lo educaron en un colegio Luis Muñoz Rivera, centro de mucho prestigio en el país. Allí alcanzó méritos académicos y reconocimiento no solo de sus compañeros de escuela, también del colegio a quien representó en el modelo de Naciones Unidas en los Estados Unidos y recibió reconocimientos de lo que fue el despacho de la Primera Dama de la República.



Tenía muchas habilidades para los idiomas y un apasionado de la diplomacia, según recuerda José Luis Sosa, quien es director académico del colegio.



Habría estudiado en prestigiosas universidades de Santo Domingo y en el exterior. Fue representante local de una agencia de turismo internacional en Punta Cana.



Sus vecinos, excompañeros de iglesia, maestros y excompañeros de trabajo lo definen como un joven ejemplar.



Hace unos años fue detenido en Dinamarca por conducir borracho, un delito allá, y en 2018 fue protagonista de un incidente en un bar. Dijo que fue un ataque de odio y por eso su agresor permaneció bajo custodia policial por 50 días.



¿Cómo se confirmó que mentía?



Los periodista de Ekstra Bladet visitaron la República Dominicana en julio y agosto de este año he hicieron un recorrido por los lugares donde vivieron Josué Medina y sus padres en el populuso sector de Los Alcarrizos. Allí conversaron con vecinos, miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la cual los padres del dominicano eran fundadores, así como con la familia que compró la vivienda cuando decidieron mudarse del lugar.



A todos se les ilumina el rostro cuando recuerdan aquel joven que participaba de las actividades religiosas y era súper colaborador. No tienen malos recuerdos de él.



Igual sensación transmitieron los empleados del colegio Luis Muñoz Rivera en el que su madre, Damaris Vásquez, trabajó como enfermera y donde él y sus hermanos estudiaron. Todos coinciden en que “Josué era muy buen muchacho”.



En las visitas los periodistas descubrieron que el exministro de Justicia y presidente del partido conservador aprovechó sus vacaciones en la República Dominicana para llevar a cabo visitas oficiales sin notificar al Ministerio de relaciones Exteriores de su país. Se reunión en el Palacio Nacional con Danilo Medina, con el excanciller Miguel Vargas Maldonado y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez: Pape Poulsen admitió esta falta.



El año pasado volvió de vacaciones al país y en esa ocasión sostuvo reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y la Comisión deJusticia. En esa visita su esposo lo acompañó pero no lo presentó como su pareja sino como traductor.



También impartió una conferencia en la Cancillería sobre “Prácticas anticorrupción en el sistema de justicia danés”.

La prensa del partido también vino a RD

Ante la investigación de Ekstra Bladet, el partido conservador envió a su jefe de prensa, Filip Lauritzen junto con Josué Medina a la República Dominicana para buscar las supuestas pruebas de que él es pariente del expresidente de la República. Esto ocurrió a los pocos días después de que el periódico revelara la falsa historia sobre el expresidente. El partido intentó restar crédito a los datos recopilados en la investigación de EB pero al final tuvieron que admitir que los datos son reales. elCaribe ha contactado a Josué Medina, pero no aceptó conversar sobre este tema.