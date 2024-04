A propósito de las presiones de organismos internacionales para que República Dominicana asuma el problema haitiano, el abogado Jottin Cury considera que los principales líderes políticos deben unirse para defender al país y mandar un mensaje de unidad a la población.



“Todos los líderes políticos deberían reunirse, los cuatro líderes políticos, y emitir un documento conjunto pidiendo la solución de ese problema, no cada uno por su lado como lo están haciendo actualmente, sino de manera conjunta, sentarse en una mesa y mandar ese mensaje porque eso le daría aliento a la población”, exhortó Cury.



Invitó a recordar que Thomas Jefferson dijo que a “la peste haitiana hay que confinarla dentro de la isla”, y que eso lo dijo en el siglo XIX, llamando a entender que el plan para que República Dominicana asuma a Haití no viene desde ahora.



“Esa política ha sido retomada, porque los norteamericanos no quieren a los haitianos en su territorio, no los quieren los canadienses, no los quiere Francia que tiene una deuda histórica con Haití, no los quiere nadie y los demás países los deportan”, apuntó, durante su participación en el programa Reseñas, que conducen los periodistas Rafael Núñez y Adelaida Martínez. Reiteró que ese plan de volcar gran parte de la población haitiana sobre territorio dominicano viene desde hace tiempo y advirtió que eso es impensable y que no se puede admitir, pero mucho menos aceptarlos en condición de refugiados como plantean organismos internacionales.