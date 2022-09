Joven de Villa Hermosa desaparece y deja esta carta

Un joven de Villa Hermosa, La Romana, está desaparecido desde el pasado domingo 18 de septiembre. La situación se torna más triste cuando los familiares se dieron cuenta que dejó una carta.

José Manuel Sierra Castro salió de su residencia ubicada en el municipio Villa Hermosa, La Romana y aún no se sabe nada sobre él.

Sus familiares hallaron una carta donde explica su situación anímica antes de desaparecer.

El texto de la carta del joven de Villa Hermosa

Te fuiste de mi.

Te fuiste de mi y te falto empacar todos tus recuerdos. Mi vida se congelo cuando dijiste adiós y de verdad te extraño no puedo vivir sin ti… por que yo pienso que todo iba a cambiar.

Que todo iba a mejorar pero estoy solo por la carretera viendo las estrella. Pero tengo que admitir que lo nuestro no fue final feliz que tanto quería vivir.

Así me toca despedirme para no sufrir mas te dejo el camino libre para que puedas avanzar y tal vez en otra vida, nos volvamos a encontrar.

A todo el que amo le hago daño me odio por eso para que nací para sufrir, sufrir el doble no aguanto tanto sufrimiento.

Todos los días trato de mejorar, pero mi mente, mis emociones o sentimientos, no sé, todo se me altera, todo esta mal en mi, o no se si sea yo, no para jamas esta sensación de sentirme olvidado, de sentirme desesperado.

Cada noche es infinita, es realmente horrible la sensación de respirar y sentir que me ahogo, sentir que el corazón late fuerte, el nudo en la garganta, tragar saliva, que duela y en cada tragada, un suspiro.

Y mi cabeza con mi preguntas y mil por qué, mil recuerdos y viviéndolos como un bucle infinito, Dios! Nunca para, todo siempre sigue.

La horrible sensación de comer y llorar a la vez, como el latir fuerte, hay demasiadas emociones en tan solo un segundo, un segundo que dura todo un eternidad.

Este sufrimiento, esta agonía, este dolor contante en el pecho, este pánico, esta desesperación, siento que me estoy quedando loco, se me olvidan las cosas me duele mucho la cabeza, el cuerpo, solo quiero dormir. A veces no se ni quien soy.

Veo el mundo gris, me encierro en mi cuarto, porque aveces tengo miedo a que me pase algo cuando salgo es por que mi cabeza va a explotar.

Cuando ya no aguanto los pensamientos de morir gente suele llamarme víctima, o que me hago, pero los invito a mi cabeza, no aguantarían un minuto y se quitarían la vida.

Intento cambiar, intento ser normal como todos, pero es inútil, siempre caigo en lo mismo, lo mismos errores.

Estoy desesperado, no se que hacer, el estrés me tiene enfermo, me siento frustrado, aveces prefiero tomar alcohol para calmar mi ansiedad.

Quisiera tener sueños, propósitos, pero no se si pueda, que rabia me da ser tan negativo, me odio no sé por qué soy así, no se para que nací, pero quiero cerrar mi ojos para siempre. Lloro de la impotencia, quiero deja de fingir.