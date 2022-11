Jóvenes de SFM emprendieron tras crisis dejada por la pandemia

San Francisco de Macorís – Jóvenes emprendedores de la provincia Duarte enseñaron sus innovaciones en el marco de la Feria de la Juventud y Emprendimiento, que se realizó en esta provincia, auspiciada por el Ministerio de la Juventud (MJ).

Entre los emprendimientos mostrados, de los más destacados se encuentra la idea de Camil Ángeles y su compañera Yoneirys Ramírez, con 24 años y cabecillas de «Catión R.D.», el cual nació en plena pandemia con el fin de colaborar con la comodidad de la clase médica.

El verdadero secreto de «Catión R.D.» ha sido una fraternidad que surge con una mudanza y un cambio en el colegio por parte de Yoneirys, quien la hizo sentirse como en casa en su nuevo paso de vida fue Camil, quienes tras muchos años después las mantiene enlazadas la amistad.

«Catión nació de ver la necesidad de tener uniformes únicos a la hora de entrar a la carrera médica, surgió de mí propia necesidad, quería tener algo lindo y cómodo en medio de la pandemia, el diseño y otras cosas más con toquecitos de dominicanidad», destacó Camil Ángeles.

Las prendas que realiza esta dupla son diseñadas por ellas mismas, hechas de algodón egipcio y son fabricadas de forma local.

«Veíamos a la persona teniendo dificultades a la hora de trabajar, ahí llegó «Catión», contó Yoneirys.

Por su parte, ambas emprendedoras afirmaron que esperan obtener apoyo de las entidades financieras presentes en la actividad a las cuales le sirve de intermediario el Ministerio de la Juventud.

A su vez, dijeron que les gustaría que está Feria de Emprendimiento y Juventud se continuará repitiendo en años próximos.

«En este día, con la frente en alto y llenos de mucho orgullo, traemos la Feria de Emprendimiento y Juventud 2022 a la Provincia Duarte. Llevamos meses trabajando y organizando con empeño lo que hoy aquí observamos. Ha sido una labor en la que hemos volcado todo el corazón; y con el fin bien determinado: procurar siempre el bienestar de la juventud dominicana», destacó el ministro de la Juventud, Rafael Jesús Feliz García.

Otros emprendimientos

Yeury Samir Santiago, de 23 años de edad y residente en Tenares, fue impulsado a crear su propio método de trabajo luego de que su tío tuviese que retirarlo como colaborador por no tener recursos suficientes para remunerar sus servicios, tras esto nace «Yeury Technology».

«Yo he trabajado esto desde que tengo 11 años, con mí tío Amuris Pérez, hago trabajos de electricidad y seguridad residencial como cámaras, alarmas, inversores y motores de puerta, mí tío me motivó a salir hacia adelante, ya que él no podía pagarme lo que me merecía decidió ayudarme a emprender”, narró Santiago.

El joven detalló que su principal estímulo para participar de la feria fue la gama de oportunidades que ofrece la misma.

«Vine para enseñarle al público mis productos, quiero adquirir más conocimientos sobre el área financiera y también para ver si puedo solicitar un préstamo a través de uno de los bancos presentes para agrandar mis productos», detalló Yeury Santiago.

El ministro de la Juventud, encabezó la actividad que se llevó a cabo en el recinto de la UASD de aquí, en la que destacó el apoyo del gobierno dominicano que preside Luis Abinader para que esto sea una realidad.

“El Gobierno del Cambio construye oportunidades en donde reside la gente, donde haya un joven pueden contar con el Ministerio de la Juventud como aliado para lograr sus sueños”, destacó Feliz.

Una amplia gama de jóvenes se acercó al evento a nutrirse de la experiencia y a ver los diversos emprendimientos que participaron en el lugar.

Aprovecharon para recibir capacitaciones en temas como educación financiera, tributaria, plan de negocios, liderazgo, entre otras y los servicios del catálogo de oportunidades del Estado, como lo fueron BANRESERVA, BHD, SENASA, SUPÉRATE, Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), y Ministerio de Industria Comercio y Mipymes, FEDA, Promipyme, BANDEX, entre otras.

El deporte también tuvo su espacio con juegos de baloncesto y voleibol 3×3. Lo artístico no se quedó detrás y contó con la participación de Lo’ Patrone’ con la parte urbana, Grupo Artístico Concón Quemado, Rubio Típico.

La próxima feria de Emprendimiento y Juventud se realizará en Santo Domingo Este el 26 y 27 de noviembre.

Esta actividad contó con la presencia del senador por San Francisco de Macorís, Franklin Romero; el director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba; el director del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Roberto Marte García y el alcalde municipal, Siquio NG de la Rosa, entre otros funcionarios.