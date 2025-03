Más de 400 estudiantes son entrenados en novedosos métodos de siembra en la Universidad ISA Bohechío

Supervisan, junto a su maestra, que la producción marche bien. Es un huerto especializado que jóvenes universitarios han recreado, desde la preparación del terreno, lo que les confirma que San Juan es más que un granero.



Este y otros experimentos se desprenden de la cátedra que imparte la Universidad ISA, en Bohechío, campus al que llegaron hace más de un año cargados de esperanzas.



Son 400 los jóvenes universitarios que en el sur del país son formados en novedosos métodos de siembra y han encontrado en la agricultura un ancla a la que aferrarse para romper el círculo de pobreza que los lleva a abandonar sus provincias.



¿Por qué la juventud sureña vuelve a poner su vista en el campo y cómo son entrenados en Bohechío, San Juan? La primera entrega del especial: “Aferrados a la Tierra: ¿Cómo avanza el Plan San Juan? del equipo de CDN37 ofrece una panorámica.



Las capacitaciones que se ofrecen a estos jóvenes responden a un ambicioso plan que busca desarrollar esta comunidad y toda la región sur.



Bárbara Agramonte, docente de Isa Bohechío, provincia San Juan, cuenta que como institución educativa no solamente se encargan de dar seguimiento a todo lo relacionado con el suelo, sino, también, a plagas y enfermedades de los cultivos.



Mailon de Óleo, estudiante universitario, viene de Galván, Bahoruco, es el menor de cuatro hermanos y podría ser el primero de su familia en graduarse. “Vengo de un lugar, no puedo decir de escasos recursos, sino de personas trabajadoras. Esto ha sido una gran oportunidad para mí”, cuenta.



Yineiris Cruz, administradora de Isa Bohechío, explica que “gracias a la alianza que tenemos con el Gobierno, los estudiantes aquí no tienen que pagar un peso, están 100% becados”.



Estas modernas y prácticas instalaciones de ISA fueron donadas por el Gobierno, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), como parte del proyecto de desarrollo de San Juan.

Manuel Sena, vicerrector de Isa Bohechío, destaca que el mercado, el sector empresarial y las estrategias de desarrollo de nuestra región, están demandando un profesional agropecuario acorde a las nuevas tendencias. Al final en lo que tiene que ver con la estrategia de desarrollo que se está impulsando en el suroeste es que estos jóvenes se queden en los puestos marginales. Lo que queremos es formar jóvenes que puedan asumir ese liderazgo que implica el desarrollo de la región”.



El centro acoge a 400 estudiantes internos con sus dormitorios, alimentación y esparcimiento. Son formados por 37 maestros en diferentes disciplinas, con laboratorios y modernos equipos como drones para la agricultura de precisión.



Rosa de la Cruz, psicóloga del recinto, describe este espacio “como si fuera una casa aquí dentro. Entonces tenemos que trabajar todas esas emociones, para que ellos aprendan a gestionarlas”.



Una oportunidad para los estudiantes



Se trata de una oportunidad a la que estos estudiantes oriundos del sur profundo se aferran para cambiar su realidad. Yulianni Sena, estudiante de ISA Bohechío, tiene muchas expectativas en “poder salir de aquí con un conocimiento y una ética profesional”.



En tanto a José Peña, estudiante, le gusta esta carrera “porque allá en Pedernales no está la agricultura desarrollada completamente”.



Sólo en Bohechío, donde se ubica la universidad, ha generado unos 40 empleos. De acuerdo con Manuel Sena, vicerrector de Isa Bohechío, la mayor parte están vinculados al área administrativa, consejería y ornato.

Demandan más inversión y obras



Aunque valoran el impacto de ISA en el municipio, los munícipes y productores demandan más inversiones y mayor alcance del plan de desarrollo destinado para la provincia a la que pertenecen, aunque su acceso sea distante.



Domingo Suzaña Abreu, alcalde de Bohechío, aboga por la construcción de reservorios y los canales de riego porque Bohechío es un municipio que depende más de un 90% de la producción agropecuaria.



De su lado, Arisleida Galván, munícipe de Bohechío, precisa: “Hace falta un acueducto y arreglo de casas”.

Según el productor Delmiro Alcántara se necesita más asesoramiento en la agricultura y que intervengan los caminos para acceder a los campos agrícolas que están totalmente deteriorados.



Bohechío también tiene potencial ecoturístico, paisajes cautivantes, ríos y el mejor acceso al Pico Duarte que, aunque geográficamente le pertenece, poco ha sido explotado como atractivo local.