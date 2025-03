El magistrado Ramón Herrera Carbuccia, juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), destacó el papel de ese alto tribunal en el fortalecimiento de los principios constitucionales en materia de equidad de género y de otros ámbitos sociales.



Durante una ponencia titulada: “Igualdad y no discriminación”, el magistrado destacó los aspectos legales y los esfuerzos por aplicar los principios de la igualdad en materia laboral y social, que según declaró, “han fortalecido el cumplimiento de estos principios sobre las costas, sobre la desigualdad compensatoria, el principio protector”.



“No puede haber un Estado social de derecho si no hay una mayor igualdad”, reconoció Herrera Carbuccia, al valorar la lucha de la mujer para alcanzar ese logro, y precisó que la República Dominicana está en ese proceso de construcción de un Estado social de derecho.



“En la medida en que haya una mayor igualdad, hay una mayor democracia”, afirmó el magistrado, indicando que para que pueda haber una democracia política, debe haber una democracia social y que, “para que haya una democracia social, tiene que haber un mayor equilibrio social”, destacó.



En ese ámbito, el magistrado citó el artículo 39 de la Constitución dominicana, que establece el derecho a la igualdad, que prohibe cualquier acto que menoscabe los derechos fundamentales de la mujer y del hombre.



Resaltó el derecho a la “dignidad” establecido en la Carta Magna dominicana, “fíjese que muchos indican que la dignidad es el derecho más fundamental, entonces, no puede haber igualdad si no hay dignidad”. Explicó que cuando se habla de igualdad hay que hablar sobre la tutela judicial efectiva, el acceso al empleo y los despidos discriminatorios. Lamentó que haya limitaciones al trabajo por la edad y que haya limitaciones al trabajo, legales, con respecto a la mujer.