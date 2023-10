El empresario Julio Llibre sostuvo que los datos récord que ha dado el Gobierno sobre el turismo en el país, no son un espejismo, sino una recuperación y crecimiento real de este pilar de la economía nacional.



”Pienso que no es un montaje ni un aparataje lo que se está diciendo del crecimiento y de la de del desarrollo que ha tenido República Dominicana para alcanzar la cima turística del Caribe. O sea, realmente nosotros somos, hoy por hoy, indudablemente el destino del Caribe más importante en todos los sentidos”, expresó.



Llibre manifestó que no solamente en el número de llegadas, sino también en los ingresos de divisa, en el nivel de atracción de inversión extranjera hacia ese sector. Además, “en lo que se refiere a la generación de empleo, en lo que se refiere a la mejoría del nivel de vida de la población”.



Llibre, quien fue recientemente reconocido con el Premio Nacional de Turismo, conversó con la periodista Katherine Hernández en el programa Siendo Honestos y recordó que hace cincuenta años República Dominicana era un país eminentemente rural, con poca capacidad de poderse desarrollar.



“Dependíamos básicamente de una economía primaria, es decir, éramos productores de azúcar, café, cacao y tabaco y lograr que ese país se transformara en 50 años y pasara de ser una nación con un 70% de analfabetas a una con un 8 o 10% de analfabetismo es una proeza. Es una proeza que ese país lograra crear empleo para abastecer a más de 10 millones de habitantes, cuando teníamos apenas 2 millones de habitantes en los años 60”, explicó.



La transformación del turismo



El CEO de Coral Hospitality Group dijo sentirse orgulloso del papel que desempeñó en el Banco Central, entidad en la que trabajó durante más de una década, en la gestación de la transformación del turismo.



“Esa estrategia de crecimiento solamente la pudo dar el acierto que hubo en emprender un camino distinto al que teníamos escogido, que era el de desarrollar la economía con base en la explotación primaria de nuestro territorio”, sostuvo.



Manifestó que se comenzó a pensar en el turismo como una posibilidad.



“El Banco Central se convirtió justamente en el pionero de esa actividad, porque era una entidad con credibilidad internacional y nacional para poder administrar recursos externos que se requerían”, añadió.

Indicó que fue un ensayo que comenzó con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y un gran apoyo interno.

“Goza de gran estabilidad macroeconómica”

Consultado sobre las turbulencias que ha tenido que superar la humanidad en los últimos años tras el embate del COVID19, la invasión rusa a Ucrania y la guerra de Israel contra Hamás, el también miembro de la Junta Monetaria cree que “se trata de un momento sísmico mundial” pero considera que “de los grandes atributos que goza la República Dominicana hoy en día es su gran estabilidad macroeconómica, su gran estabilidad social”.