Santo Domingo. Las cifras de recepción de turistas y visitantes al país en los últimos años hablan de un empuje récord en la región y para nadie es un secreto que alcanzar los anhelados diez millones de turistas anuales será un hito en la historia de República Dominicana.

La actividad que generó US$8,671 millones durante 2022 con la llegada de 7.1 millones de turistas, y los datos que muestran que en el primer semestre de este año 5.3 millones de visitantes llegaron al país hacen que personalidades de peso en ese sector como el empresario Julio Llibre sostienen que no se trata de un espejismo, sino de una recuperación y crecimiento real de este pilar de la economía nacional.

«Yo pienso que no es un montaje ni un aparataje lo que se está diciendo del crecimiento y del desarrollo que ha tenido República Dominicana para alcanzar la cima turística del Caribe. Realmente nosotros somos, hoy por hoy, indudablemente el destino del Caribe más importante en todos los sentidos, no solamente en el número de llegadas, sino también en los ingresos de divisa, en el nivel de atracción de inversión extranjera hacia este sector. En lo que se refiere a la generación de empleo, en lo que se refiere a la mejoría del nivel de vida de la población”, expresó.

Llibre, quien fue recientemente reconocido con el Premio Nacional de Turismo, conversó con la periodista Katherine Hernández en el programa Siendo Honestos y recordó que hace cincuenta años República Dominicana era un país eminentemente rural, con poca capacidad de poderse desarrollar.

“Dependíamos básicamente de una economía primaria, es decir, éramos productores de azúcar, café, cacao y tabaco y lograr que ese país se transformara en 50 años y pasara de ser una nación con un 70% de analfabetas a una con un 8 o 10% de analfabetismo es una proeza. Es una proeza que ese país lograra crear empleo para abastecer a más de 10 millones de habitantes, cuando teníamos apenas 2 millones de habitantes en los años 60”, explicó.

El CEO de Coral Hospitality Group dice sentirse orgulloso del papel que desempeñó el Banco Central, entidad en la que trabajó durante más de una década, en la gestación de esa transformación “Esa estrategia de crecimiento solamente la pudo dar el acierto que hubo en emprender un camino distinto al que teníamos escogido, que era el de desarrollar la economía en base a la explotación primaria de nuestro territorio. Se comenzó a pensar en el turismo como una posibilidad. (…) El Banco Central se convirtió justamente en el pionero de esa actividad, porque era una entidad con credibilidad internacional y nacional para poder administrar recursos externos que se requerían. Fue un ensayo que comenzó con el apoyo del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, con un gran apoyo interno, porque realmente se creó como una especie de cruzada en favor de lo que era el desarrollo del turismo. Y tuvimos la suerte de tener éxito”, explicó.

Consultado sobre las turbulencias que ha tenido que superar la humanidad en los últimos años tras el embate del COVID19, la invasión rusa a Ucrania y la guerra de Israel contra Hamas, el también miembro de la Junta Monetaria cree que «se trata de un momento sísmico mundial” pero considera que «de los grandes atributos que goza la República Dominicana hoy en día es su gran estabilidad macroeconómica, su gran estabilidad social”.

Sin embargo, considera que el país enfrenta retos importantes como cumplir con las infraestructuras y controlar el crecimiento de la deuda externa. «Muchas veces nos olvidamos de que las deudas se pagan y yo creo que realmente el país necesita de una revisión, de su política de endeudamiento, que también depende un poco de lo que es la estructura del Estado. Yo creo que realmente tenemos un Estado y eso lo he dicho en otras ocasiones anteriormente hipertrofiado, pero donde digo hipertrofiado me refiero, es un tamaño del Estado que no se corresponde con las necesidades reales del país. Un país que todavía está en vías de desarrollo no se puede permitir el lujo de tener un Estado que tenga un peso tan grande como el que nosotros tenemos vis a vis lo que contribuyen esas estructuras del Estado a la producción y a la productividad de la economía dominicana”, puntualizó.

Los retos de Bergantín y Pedernales

Jullio Llibre quien es oriundo de Puerto Plata, considera que la novia del Atlántico va recuperando poco a poco su glamour pese a algunos desafíos como la renovación de sus habitaciones para hacerla más competitiva frente a otros puntos turísticos y dice confiar en el interés del gobierno de restaurar y recuperar lo que es la proyección y el posicionamiento de ese polo turístico.

Apuesta a que Punta Bergantín sea un impulso importante para la costa norte. «Bergantín fue antes que Playa Dorada. Playa Dorada fue un invento porque realmente fue una playa fabricada prácticamente en el sentido de que la compactación del terreno fue lo que permitió desarrollar ese polo turístico. Pero Bergantín realmente tiene una playa natural preciosa y unos bosques bellísimos también, que hoy por hoy no han sido puestos todavía en valor, pero ya empiezan a ser parte de un proyecto de gran desarrollo que entiendo que el Banco de Reserva, sobre todo es el gran promotor de esa iniciativa y que indudablemente va a tener un fuerte impacto en lo que es la recuperación de la costa norte como destino turístico”.

Mientras tanto, y cuando ya se han cumplido tres años del anuncio del ambicioso proyecto de desarrollo de la provincia de Pedernales, algunos sectores han mostrado dudas sobre los avances del proyecto, pero Llibre lo sigue viendo con buenos ojos sobre todo por la inversión y lo que supone el crucero de Cabo Rojo.

“Creo que las condiciones climatológicas y ecológicas de la zona permiten vaticinar que realmente va a ser un proyecto de un gran impacto en el desarrollo turístico de nuestro país. Y es un impacto distinto porque alcanza un mercado y a un segmento que es en buena medida lo que realmente el turismo de hoy en día procura el turismo de la naturaleza. Yo, lejos de ser pesimista, soy muy optimista, porque, aunque el proyecto aún está todavía en proceso de gestación, ha empezado realmente por un área que es muy importante, que es el turismo de crucero que nunca había tenido un desarrollo espectacular, pero en los últimos tres años yo diría que se ha logrado una un posicionamiento que apunta a una tendencia de mucho crecimiento en ese segmento del mercado. Y siendo honesto, es un segmento de mercado que por sí mismo no es tan beneficioso en términos de generación de ingresos como lo es el turismo de tierra. Pero sí tiene una gran ventaja y es que tiene un impacto mercadológico tremendo. Y cuando se trata de mercadeo estamos hablando de turismo, turismo y mercadeo. Sin mercadeo realmente no se puede hablar de turismo y el lograr posicionar un puerto turístico en Pedernales que se convierta en un polo de atracción que permita que realmente el visitante conozca esa belleza y esa maravilla ecológica nos va a retribuir con creces lo que realmente se está invirtiendo en Pedernales”, expresó.