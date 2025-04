La Junta de vecinos Portal-Atala, sector en el que está ubicada la discoteca Jet Set, dijo ayer que la tragedia en el lugar se podía prevenir y que desde el año 2021 llevan procesos en la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente.



“Desde el 2021 estamos luchando para que esa discoteca sea remozada o hacerla de nuevo porque primero comenzamos con la planta eléctrica y la planta eléctrica cuando se prendía, vibraba que esto se tumbaba y todas estas personas que viven detrás de la discoteca, no podían dormir”, dijo Aquilino Ascencio Rodríguez, presidente de la Junta.



“Se han hecho muchas inspecciones y debió haber actuado el Ministerio Especializado para la Defensa del Medio Ambiente, y esa tragedia no debió pasar” refirió a que la Procuraduría inspeccionó el lugar.



Al mostrar un video de una grúa colocando un objeto pesado sobre el techo, refirió que las inspecciones de la Procuraduría incluían ese espacio.



“Yo tenía que venir algunas veces, aquí, con la procuraduría. Yo como presidente de la Junta de Vecinos para acompañarlos para la inspección y todas las inspecciones daban los decibeles por encima”, refirió respecto al principal conflicto con el centro de diversión.



Destacó que en una ocasión, como Junta de Vecinos, hicieron una inspección, amigablemente, y lo que se había conversado es que iban ajustar la acústica para que el ruido no los afectara.



Ascencio Rodríguez destacó que tres semanas antes de la tragedia que cobró la vida de 221 personas y dejó más de 189 heridos, recibió una notificación en la que se daba cuenta que la Procuraduría instruyó judicializar el conflicto entre la discoteca y los vecinos.



Enfatizó que si se hubiese prestado atención a las advertencias o las inspecciones hechas al lugar, la tragedia no hubiese ocurrido.