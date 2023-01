El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) tomó juramento ayer a 1,617 miembros, entre titulares y suplentes, de las juntas electorales y de las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (Oclee), a quienes el presidente del órgano comicial, Román Jáquez Liranzo, pidió, entre otras medidas, actuar con imparcialidad, independencia e integridad.



Dentro de los 1,617 nuevos miembros, 1,428 pertenecen a las 158 juntas electorales de los 158 municipios del país y 189 de las 21 Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (Oclee), que están en el exterior.



Los miembros de las juntas electorales y de las Oclee tendrán como responsabilidad administrar en sus demarcaciones todo lo relativo en sus demarcaciones en las elecciones de 2024 y a su vez, conocer y decidir las impugnaciones que lleguen hasta esas dependencias. De igual forma, elegir a los miembros que administrarán los colegios electorales, así como gestionar y velar por la habilitación de los recintos electorales.



Al pronunciar el discurso central del acto, Jáquez Liranzo afirmó que, indiscutiblemente, el acto marca un paso definitivo en el año preelectoral en lo que concierne a la organización de las elecciones y que, en consecuencia, se inicia de manera formal y práctica el trabajo administrativo de las elecciones de 2024.



Por tales motivos, el presidente de la JCE les recomendó a los miembros de las referidas dependencias diez valores para el ejercicio de sus funciones. Estos fueron ser imparciales y no timoratos, tomar decisiones sin vínculos; actuar con independencia, dándolo todo para que a nadie se le ponga o quite un voto; integridad para aplicar sus valores no solo en sus funciones, sino en cada lugar en que se encuentren; transparencia “porque sus pasos deben llevar sus nombres”; vocación por considerar que la democracia y su ejercicio tienen un gran valor.



De igual forma, capacidad porque el saber democracia es la mejor forma de saber decidir; tolerancia con lo bueno y con lo malo, como la corrupción y con lo que no está acorde a las normativas, intolerancia; trabajo en equipo enfocados hacia el mismo objetivo y humildad porque “la honorabilidad hay que recibirla con humildad”.



“Pisen bien”; “No son dioses, son administradores”, fueron algunas de las frases expuestas por el presidente de la Junta Central a los nuevos miembros de las dependencias.



La cuota femenina es mayor



De los 1,617 miembros 625 son mujeres para un 44 %. En el proceso electoral pasado, la cuota femenina era de 35 %.



De todos los nuevos titulares y suplentes de las juntas electorales y las Oclee, el 38 % tiene título de abogado; 29 % de maestros; 14% de otras profesiones y el 19 % de bachilleres.



Sobre el particular, el miembro titular y coordinador de la Comisión de juntas electorales, Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, Samir Chami Isa, informó que el 43.7 % de los miembros que integran las dependencias son mujeres, entre las cuales 30 optan el cargo de presidenta; un 63 % está en el grupo de edad de 41 a 65 años, mientras que un 24 % está en el rango de edad de 25 a 40 años y además, fueron confirmados en sus cargos 497 miembros y 223 fueron ascendidos. A modo comparativo, el presidente de la JCE señaló: “En la conformación de 2020 teníamos 930 hombres, actualmente aquí hay 803… hay menos 127”. Mencionó que el caso de las OCLEE, que de los 189 hay 93 hombres y 96 mujeres: un 50.79 % de mujeres y 49.21 % de hombres.

Sobre la conformación de las dependencias

Los trabajos de conformación de las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral (Oclee), incluidas formalmente por primera vez en el proceso, comenzaron en diciembre de 2020 y se continuó con un despliegue de visitas que empezó el 28 de octubre de 2021, para recibir las propuestas de candidatos a nivel local y en el exterior, y culminó el 10 de septiembre de 2022. Luego se procedió en abril de 2022 a las evaluaciones, depuraciones y preselecciones.



Las resoluciones del Pleno de la JCE que recogen las conformaciones de las juntas electorales son seis: la 11-2022 que da la conformación preliminar de 58 juntas electorales, la 19-2022 que conoce las impugnaciones de la precitada resolución; las 25, 26 y 31 de 2022 que dispusieron la conformación preliminar de las 100 juntas electorales restantes y de las Oclee; y, por último, la 42-2022 que conoció las impugnaciones de las precitadas tres resoluciones.



Durante la selecciones de todos ellos, 497 fueron confirmados y 223 ascendidos, según precisó Samir Chami Isa, miembro titular de la Junta Central Electoral y coordinador de la Comisión de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.