La educadora Jacqueline Malagón fue investida como Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), por sus aportes en más de 64 años de servicios a la Educación y la sociedad, mediante el fortalecimiento de la enseñanza.



En el acto de investidura, la exministra de Educación pronunció su discurso de ingreso titulado “Una vida en la educación de mi país: resultados, logros y decepciones”. Planteó la formación de un movimiento nacional para la transformación del sistema educativo y afirmó que la consigna nacional debe ser “Educar para enseñar a vivir”.



Expresó que la educación es un bien público que pertenece a todos y en tal virtud es un derecho humano esencial, fundamental, que todos los países están en la obligación de respetar, promover y proteger, con el propósito de asegurar la igualdad de oportunidades.



“Todos tenemos el derecho a acceder al conocimiento, repito, como derecho inherente a toda la ciudadanía. ¡Esto es un logro! ¡Lo consagra nuestra Constitución!”, agregó.



Transformación educativa



Planteó que la educación requiere de una urgente transformación, con una inversión extraordinaria de dinero y capacitación de los maestros. “El hecho de que la República Dominicana aun disfrutando de un nuevo 4% del financiamiento de la educación desde hace 10 años, el mismo todavía no ha alcanzado la calidad que se esperaba y lo cual se evidencia en los resultados de las pruebas de la Región y del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos-PISA así como en las Pruebas Diagnósticas y Nacionales”, dijo la educadora.



Dijo que el 4% del PIB para Educación tiene 10 años de experiencia, pero no ha dado los resultados esperados. “Lo sabemos, pero no se puede, ni se debe, hablar de una reducción del 4%”.