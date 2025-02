La Alcaldía del Distrito Nacional entregó la nueva señalización de las calles 3, 7 y 9 del sector donde también se honró a Margarita Tavares y Zoraida Heredia vda Suncar

La Alcaldía del Distrito Nacional inauguró la nueva señalización de las calles 3, 7 y 9 del sector La Castellana, en un homenaje a tres destacadas mujeres: María Ugarte, Margarita Tavares y Zoraida Heredia viuda Suncar. Con estas tres nuevas calles, se completa un total de 25 vías en la zona que llevan nombres de mujeres meritorias, lo que refleja así el compromiso de la Alcaldía por reconocer y visibilizar la contribución femenina en la historia del país.



En la ceremonia, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, destacó que este no es solamente un acto de homenaje a sus vidas y a sus contribuciones, sino también al compromiso que tienen como Administración para respaldar a las mujeres. “La verdad que esta es una mañana muy especial y yo me siento sumamente privilegiada de estar aquí frente a los familiares de estas tres grandes damas”, compartió con el público presente.



El acto contó también con la presencia del presidente del Concejo de Regidores , Yovany Moya; los regidores Jorge Félix y Nerys Martínez; Elizabeth Mateo, secretaria general de la Alcaldía del Distrito Nacional; la ingeniera Varinia Caamaño, presidenta de la Junta de Vecinos de La Castellana; Gregorio Luperón, presidente de la Junta de Vecinos de Los Prados; María Virginia de Moya Malagón, nieta de la señora Margarita Tavares; María Alexandra Ramos, nieta de María Ugarte; Bárbara Suncar, hija de Zoraida Heredia viuda Suncar; Víctor González, alcalde sustituto de la ciudad de Santo Domingo, entre otros.



María Ugarte, destacada periodista



María Alexandra Ramos, bisnieta de María Ugarte, destacó el legado de su bisabuela, quien fue la primera mujer reportera investigadora en República Dominicana y la primera mujer integrante de la Academia Dominicana de la Historia. “Si bien nació en España, convirtió a República Dominicana en su primera Patria”, subrayó.



Además, mencionó su labor en el periódico La Nación como articulista y su contribución en elCaribe, donde desarrolló una importante y constante labor cultural.



“Como profesional estuvo siempre abierta a ofrecer sus conocimientos con rigurosidad y sencillez a quienes se acercaban a ella en busca de orientación… A sus descendientes nos inculcó la pasión por conocer nuestro país, transmitiéndono valores morales y directrices de vida que no tienen precio. Nos dejó de legado su ejemplo de mujer y profesional, íntegra, trabajadora y fiel a sus convicciones”, puntualizó Ramos.

La maestra Zoraida Heredia viuda Suncar



Mientras que Bárbara Suncar, hija de Zoraida Heredia viuda Suncar, expresó con profunda emoción: “A mi madre Zoraida Heredia viuda de Suncar, la recuerdo como su hija, con la que jugaba, a la que le hacía cuentos”. Bárbara también destacó la importancia de las obras que su madre escribió para los niños dominicanos: “Mi madre escribió ‘Tatico y Fellito’ y ‘A jugar y a gozar’ para que la identidad dominicana estuviera siempre presente en los niños”.

Margarita Tavares, defensora de la justicia



Fue una abogada notable y estudiosa, reconocida a través de su largo ejercicio; se destacó por su laboriosidad, por su pulcritud, por su talento e imparcialidad, así lo expresó su nieta Margarita Tavares en el emotivo acto. “Nos alegra profundamente que ella sea parte de este grupo de damas que hoy se exaltan. Identificando estas calles con sus nombres para que siempre estén presentes en la vida cotidiana de todos nosotros, y así recordemos junto a la doctora Margarita Tavares, a su amiga la doctora Zoraida Heredia viuda Suncar y a doña María Ugarte. Para nosotros los familiares fue una grata sorpresa que la calle que lleva su nombre es donde ella residió en los últimos 23 años de su vida”, concluyó.