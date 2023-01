Sobre la desaparición de Elizabeth Almarante Pacheco y Luis Miguel Jáquez Rodríguez en el distrito municipal La Guáyiga, han surgido varias hipótesis: se especula con un posible secuestro, una fuga voluntaria o un problema de mafia.



La madrugada del 24 de enero, Luis Miguel y Elisabeth, de 32 y 24 años, abordaron un vehículo con rumbo descocido, dejando a en la casa a los hijos del hombre de 6 y 3 años, según las cámaras de vigilancia.



Se cumplen hoy ocho días de esta desaparición inquietante, no sólo porque los jóvenes desaparecieron en plena madrugada sin dejar rastro, sino porque desde entonces nada se sabe: si han sido secuestrados o si ha sido una fuga voluntaria.



Los investigadores no han podido recabar muchas pistas y lo poco que se sabe de las circunstancias de la desaparición son las informaciones dadas por los amigos y familiares de la pareja, que llevan una relación durante más de un año.



A falta de avances en la investigación, ni detenciones, se desarrollan las distintas teorías basadas en las declaraciones y versiones, a veces contradictorias, de los allegados a la pareja desaparecida.



El caso tiene al país en vilo. Para las familias de los dos jóvenes, el encuentro de RD$193,000 en efectivo y 12 plásticos de tarjetas de crédito en la casa, no crea dudas de su procedencia debido a que el joven es comerciante de embutidos y además es prestamista. Elisabeth es profesora de química en un centro educativo privado.



Los investigadores se van más por la pista criminal, creen que pudieron tener algún “encuentro desafortunado”. La pareja podría estar involucrada en delitos con tarjetas de crédito, según se ha filtrado a la prensa, aunque tampoco descartan que los jóvenes se escapasen o hayan sido secuestrados.



También se filtró que Luis Miguel Jáquez Rodríguez supuestamente figura con antecedentes penales e impedimento de salida de la República Dominicana.



Lo que se ve en la cámara vigilancia



Según la versión que ha dado a la prensa, el pasado martes 24 de enero una cámara de seguridad de la zona captó cuando Luis Miguel llegó acompañado a su casa por dos hombres. Posteriormente se ve salir a los dos hombres junto a la pareja. Hasta el día de hoy no se sabe nada.



La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de encontrar a Luis Miguel y a Elisabeth. En este tiempo la institución del orden ha hecho un levantamiento de las cámaras de vigilancia de la zona y, además se han realizado interrogatorios a varias personas, todas sin éxito.