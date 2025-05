El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró ayer que las adquisiciones gubernamentales de bienes, obras y servicios constituyen un instrumento clave para transformar vidas, garantizar derechos y mejorar la calidad del gasto público.



Durante el lanzamiento del nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028, Pimentel aseguró que en los próximos tres años la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) continuará trabajando en la transformación del sistema para hacerlo más eficiente, transparente, íntegro e innovador, como parte de su compromiso con el desarrollo del país y el bienestar de su gente.



En ese sentido, reveló que la institución priorizará la eficacia de la gestión de compras de los gobiernos locales; la implementación de mayores mecanismos de control y supervisión; el desarrollo de un mercado público más inclusivo y la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios que ofrece a la ciudadanía.



Trasformación digital



Destacó que estas iniciativas toman como base los pilares de transformación digital, humanización de servicios con enfoque al usuario, gestión de procesos bajo las mejores prácticas internacionales, innovación e impacto directo en el desarrollo sostenible del país.



Resaltó que, la DGCP trabajará en establecer y actualizar las normas y procedimientos que sean necesarios, con énfasis en lograr la aprobación del proyecto de ley de contrataciones para asegurar que el sistema opere de manera transparente y eficiente.



“Detrás de cada contrato hay necesidades urgentes, hay oportunidades que no pueden esperar, hay comunidades que confían en que lo público funcione y funcione bien. Por eso, debemos asumir este plan no como una tarea adicional, sino como un compromiso institucional profundo”, subrayó Carlos Pimentel.



El funcionario exhortó a los servidores públicos a actuar con honestidad, velar por el interés general y construir una cultura institucional basada en la rendición de cuentas. “Estos valores no son un adorno, son el corazón de lo que somos y de lo que queremos dejar como legado”, dijo Pimentel ante la presencia del ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, representantes de otras instituciones y organismos nacionales e internacionales, así como proveedores.



Sostuvo que la transformación digital es otro pilar clave del plan con el fin de rediseñar procesos, eliminar barreras, generar trazabilidad, confianza y empoderar a la ciudadanía con información oportuna.

DGCP ha establecido un sistema de indicadores

Carlos Pimentel afirmó que la DGCP ha establecido un sistema de indicadores de desempeño, con metas precisas, plazos definidos y responsables identificados, que permitirá monitorear los avances del Plan y rendir cuentas con objetividad. La encargada del Departamento de Planificación y Desarrollo, Gloria Givans, explicó que la metodología utilizada para la elaboración del plan estratégico se basó en un proceso participativo y colaborativo.